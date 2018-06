Il Wall Street Journal cambia direttore Quello vecchio troppo morbido con Trump?

ilgiornale

: La rivincita di Twitter:?+107% in un anno. Da oggi è nel gotha di Wall Street - sole24ore : La rivincita di Twitter:?+107% in un anno. Da oggi è nel gotha di Wall Street - directasim : ?? .@Twitter +107% negli ultimi 12 mesi ?? Vicino ingresso nell’S&P 500 ?? @sole24ore - siracusanews : L’autore del “Toro di Wall Street” manda un messaggio a Francesco Italia Sindaco: “diventare il sindaco di… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) I direttori dei giornali vanno e vengono, non è una novità. ma il cambio della guardia alfa pensare che dietro ci sia una "motivazione politica". O, per meglio dire, un desiderio di rendere più dura la linea del giornale nei confronti dell'amministrazione Usa. Dall"11 giugno Matt Murray, attualeesecutivo del quotidiano finanziario, prenderà il posto di Gerard Baker.Unmento, deciso da News Corp di Ruper Murdoch, che per certi versi sorprende, visto che, come ammette la stessa azienda editoriale, "sotto la guida (di Baker) negli ultimi cinque anni e mezzo il giornale ha visto aumentare la sua tiratura di oltre un terzo grazie alla rapida espansione digitale". Numeri positivi, dunque, ma per l'editore non basta. Baker non viene cacciato ma assumerà l'incarico di "Editor-at-Large": scriverà articoli e farà interviste sul canale Fox Business News, oltre ...