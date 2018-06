Il voto di fiducia sul governo Conte alla Camera | in streaming

Il governo Conte incassa la fiducia del Senato - 171 sì e 117 no. Oggi il voto alla Camera : 'Noi populisti? Sì se vuol dire ascoltare la gente' ha affermato il premier che tra le priorità del suo programma ha elencato la lotta alla corruzione e al business dell'immigrazione, tagli alle ...

Governo Conte : in corso il voto di fiducia in Senato : 19.44 - Al via le operazioni di voto. Si parte dal Senatore Sbrana e si procede Senatore dopo Senatore in ordine alfabetico.19.32 - Il Senatore Vito Crimi del Movimento 5 Stelle prende la parola e si rivolge al Partito Democratico:Voi siete il passato. Noi parliamo adesso del futuro.Il Senatore ha anche ringraziato Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, "ci hanno insegnato che ciò che puoi sognare, lo puoi fare. E oggi inizia la realizzazione ...

Governo Conte : le ultime repliche prima del voto di fiducia in Senato : 18.37 - La senatrice Loredana De Petris, Capogruppo del Gruppo Misto, può replicare per ben 9 minuti. La politica sottolinea il giustizionalismo del contratto di Governo, critica le dichiarazioni del ministro della Famiglia sull'omogenitorialità e sull'aborto, ma anche le innumerevoli dichiarazioni di Matteo Salvini contro gli immigrati, passando per la linea di M5S sulle missioni all'estero.La verità è che la cultura di questo Governo è ...

Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Dopo la replica agli interventi dei Senatori da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sono iniziate nell'Aula di Palazzo Madama le dichiarazioni di voto sulla fiducia.

Governo Conte : è il giorno della fiducia al Senato. Dibattito alle 14.30 - voto finale in serata : Il discorso di Giuseppe Conte al Senato:12.25 - Si apre con la dichiarazione programmatica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte la giornata del voto di fiducia al Senato sul "programma del cambiamento" dell'esecutivo giallo-verde. Conte prima di entrare a Palazzo Madama, alle 12, ai giornalisti ha detto: "Oggi è un passaggio importante per me e il Paese. Sono emozionato". Dopo la discussione alle 14.30 ci sarà il voto finale, che ...

Governo Conte - diretta del voto di fiducia – Al Senato il primo discorso del presidente : “Progetto per cambiare l’Italia” : E’ il giorno della prima fiducia per il Governo di Giuseppe Conte sostenuto dalla maggioranza M5s-Lega. Il primo voto sarà al Senato, dove per la prima volta il presidente del Consiglio parlerà ai parlamentari della 18esima legisltura. Secondo gli annunci della vigilia il Governo può contare su 171 voti al Senato (M5s, Lega più 4 Senatori del gruppo misto) e su 352 alla Camera (M5s, Lega e 6 deputati del Misto). SEGUI LA diretta TV DAL ...

