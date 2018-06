Il video del discorso di Liliana Segre al Senato per la fiducia al governo Conte

La Migrazione degli Sviluppatori e tutti i video del keynote WWDC 2018 sono su YouTube - : Questa volta però invece di uccelli e pesci, la specie migratoria studiata è quella degli Sviluppatori che dopo 11 mesi di ibernazione volano da ogni angolo del mondo in California per l'appuntamento ...

Ammazza la ex fidanzata : il video shock in Thailandia/ Spara alla testa della 21enne e tenta il suicidio - ma.. : Omicidio shock ripreso dalle telecamere di sicurezza in Thailandia: un ex fidanzato ha ucciso a colpi di pistola una ragazza e poi ha tentato il suicidio(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:28:00 GMT)

Pisa - pugno dell’ambulante al carabiniere/ video - il militare incassa e non reagisce : il filmato è virale : Pisa, pugno dell’ambulante al carabiniere, Video, il militare incassa e non reagisce: il filmato è virale. Reazione composta dall'uomo dell'arma, che incassa il colpo e poi se ne va(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:01:00 GMT)

Bastardi di Pizzo Falcone - in attesa della seconda stagione tornano le repliche video : Dopo il clamoroso successo della prima serie de “I Bastardi di Pizzo Falcone”, tratta dal romanzo di Maurizio De Giovanni, nei prossimi giorni, a partire dal 10 giugno 2018, saranno trasmesse le repliche della prima stagione per accontentare le richieste degli affezionati telespettatori che sono impazienti di conoscere il proseguo. La prima serie Maurizio De Giovanni, ha costruito il suo prodotto televisivo attorno alla figura dell’ ispettore ...

Toyota Mirai - 800 km alla scoperta dell'idrogeno - video : Quali sono le reali potenzialità dellidrogeno? Per scoprirlo abbiamo effettuato a un viaggio di 800 km, dalla Danimarca al cuore della Germania, al volante di una Toyota Mirai. A bordo della fuel cell giapponese abbiamo visitato una serie di realtà industriali, che hanno messo questo tipo di alimentazione al centro dei loro investimenti. Costi elevati. I limiti sono ancora tanti e piuttosto evidenti, soprattutto in termini di ...

Carabiniere colpito con un pugno da un migrante : il video dell'aggressione : Nuovo gesto violento da parte di un venditore ambulante contro le forze dell'ordine. Durante un controllo a Pisa , alla fine del quale sono state sequestrate 160 borse false, , un Carabiniere è stato ...

Le Donatella contro Patrizia Bonetti del GF : un video velenosissimo : Le Donatella più "peperine" che mai. Da qualche giorno le gemelline Silvia e Giulia si divertono a canzonare via social

Ghali ai Wind Music Awards è il più premiato della serata : video in Cara Italia all’Arena di Verona : Ghali ai Wind Music Awards canta Cara Italia e riceve numerosi premi per il suo album, Album, e per i singoli estratti. Ghali è l'artista più premiato della prima serata dei WMA 2018, in scena all'Arena di Verona il 4 giugno e trasmessi su Rai1 il 5 giugno. Da Vanessa Incontrada e da Carlo Conti riceve i Wind Music Awards. Il primo è per l'album, intitolato Album, gli altri per i singoli Ricchi dentro, Cara Italia, Habibi, Happy Days. Un ...

Fiducia Governo M5s-Lega alla Camera - diretta live/ video streaming del discorso del premier Conte : Fiducia Governo M5s-Lega alla Camera, diretta Video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 09:34:00 GMT)

La complessa IA di Shadow of the Tomb Raider al centro del nuovo video : Eidos Montreal e Square Enix hanno pubblicato un nuovo video di Shadow of the Tomb Raider della serie Meet the Team, questa volta in compagnia con la Development Tester, Bianca Lavric.Come riporta Dualshockers, in questa occasione Lavric parla della complessità dell'IA e di come il team la stia testando per assicurarsi che tutto funzioni correttamente. Abbiamo anche un suggerimento sulla scena di un elicottero, ma non ci sono ulteriori dettagli ...

Cittadella Frosinone/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Cittadella Frosinone, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Andata della semifinale playoff di Serie B, il ritorno è previsto domenica(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 08:30:00 GMT)

Usa - si vendicano della madre con un brutale necrologio : 'Non ci mancherai' video : Singolare quanto incredibile è la storia [Video] che arriva dagli Stati Uniti, precisamente dalla citta' di Springfield nello stato del Minnesota, dove il decesso di una donna ottantenne ha rinfocolato vecchie ruggini familiari che hanno portato ad una singolare forma di rivalsa post mortem, da parte dei figli, nei confronti dell'anziana donna. L'anziana signora che rispondeva al nome di Kathleen Dehmlow, 80 anni, è deceduta scatenando antichi ...

Il mistero del nono pianeta : un nuovo studio universitario smentisce l'esistenza video : Dopo anni di incertezze circa l’esistenza del pianeta nove, arriva uno studio dell'University of Colorado at Boulder a placare gli entusiasmi. l'esistenza del misterioso pianeta si fa sempre più misteriosa. Le ipotesi La prima volta che è stata avanzata un'ipotesi relativa all'esistenza di un nono pianeta [Video] risale al 2012. Scott Sheppard e Chadwick Trujillo, della Northern Arizona University, osservando il sistema solare si accorsero che ...

Giro del Delfinato 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso - orario - vincitore 3^ tappa cronosquadre : diretta Giro del Delfinato 2018 Streaming video e tv: percorso e orario della 3^ tappa Pont de Vaux-Louhans, cronosquadre di 35 km importante per la classifica(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 04:24:00 GMT)