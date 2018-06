Il tennis tavolo a Modica mai così in alto!

tennistavolo - China Open 2018 : dominio dei padroni di casa. Per la prima volta assegnato il titolo nel doppio misto : Il China Open di Tennistavolo ha sorriso ai padroni di casa, ma la vera novità del torneo asiatico è stata l’assegnazione del titolo nel doppio misto, nuova specialità olimpica che vedremo esordire a Tokyo 2020, circostanza avvenuta per la prima volta nella storia del World Tour ITTF. Finale tutta cinese nel singolare maschile, dove Ma Long ha battuto Fan Zhendong in rimonta per 4-1 (7-11, 11-8, 11-4, 11-3, 14-12). Lo stesso Fan Zhendong ...

tennis tavolo : il Modica in finale : Tennis Tavolo, il Modica Don Alibrandi accede alla fase finale dei play off di serie C2 per salire in serie C1. E' la seconda volta in 3 anni.

tennistavolo - Hong Kong Open 2018 : affermazioni per il nipponico Kazuhiro Yoshimura e per la cinese Manyu Wang : Concluso oggi l’Hong Kong Open di Tennistavolo, torneo del circuito ITTF World Tour: in Oriente affermazioni del nipponico Kazuhiro Yoshimura e della cinese Manyu Wang nei tornei di singolare, successi per i padroni di casa Kwan Kit Ho e Chun Ting Wong e per le cinesi Xinhua Chen e Yang Sun nei tornei di doppio. Di seguito tutti i risultati delle quattro finali odierne. Finale singolare maschile Kazuhiro Yoshimura (Giappone) batte Seungmin ...

tennistavolo - Europei a squadre 2019 : Italia-Kosovo 3-0. Azzurri ad un passo dalla seconda fase : L’Italia fa un bel passo in avanti verso la seconda fase di qualificazione agli Europei a squadre di Tennistavolo: a Bolzano gli Azzurri hanno battuto per 3-0 il Kosovo, confermando il primo posto solitario in vetta al girone a metà percorso. Se gli Azzurri chiuderanno almeno in seconda posizione, passeranno allo step successivo. Di seguito tutti i risultati: Italia-Kosovo 3-0 Jordy Piccolin-Mentor Shabani 3-0 (11-4, 11-4, 11-5) Daniele ...

tennistavolo - Europei femminili a squadre 2019 : Italia-Croazia 2-3. Si fa in salita il percorso delle azzurre : Si fa in salita il percorso dell’Italia femminile verso gli Europei a squadre di Tennistavolo 2019: le azzurre a Bolzano hanno ceduto per 2-3 alla Croazia ed ora sono da sole sul fondo della classifica. Tra ottobre e dicembre sfideranno l’Olanda, in casa, ed ancora la Croazia, in trasferta, e, se non riusciranno ad arpionare almeno il secondo posto, saranno costrette alla seconda fase di qualificazione per accedere alla competizione ...

tennistavolo - Europei a squadre 2019 : le due squadre dell’Italia a Bolzano per ipotecare il passaggio del turno : L’Italia del Tennistavolo si appresta a vivere un’altra importantissima tappa di avvicinamento agli Europei a squadre del 2019: domani, con inizio alle 18.30 ora italiana, le due formazioni azzurre saranno impegnate a Bolzano in altrettante sfide che potranno essere decisive in ottica passaggio del turno. Discorsi molto diversi per le due compagini: gli uomini sono al comando del raggruppamento, avendo battuto 3-0 la Norvegia e 3-1 in trasferta ...

tennistavolo giovanile L'oro maschile è di Vallino Costassa e Spagnolo : Frassati, , nei sedicesimi per 3-0 , 11-9, 11-4, 11-6, Matteo Trovisi , Sport Centre Rutigliano, e Pietro Motolese , Circolo Tennistavolo Molfetta, , negli ottavi hanno concesso un set , 11-6, 9-11, ...

tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : l’Italia si ferma sul più bello. Sfuma la promozione in entrambi i tabelloni : In Svezia l’Italia del Tennistavolo ha visto svanire sul più bello i sogni di promozione: entrambe le squadre azzurre, dopo aver superato la fase a gironi, si sono fermate nel tabellone ad eliminazione diretta, che oltre al pass per la Championships Division del 2020, metteva in palio anche il titolo della Second Division. L’Italia maschile, con quattro vittorie ed una sola sconfitta nel girone eliminatorio, ha passato il ...

tennis tavolo Modica : ai play off per la Promozione Serie C1 : Per il terzo anno consecutivo il Tennis Tavolo Modica conquista l'accesso ai play-off per la Promozione in Serie C1. 13 vittorie su 14 incontri.

tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : Cina-Germania 3-0. Doppio titolo per il Paese asiatico : Cala il sipario sui Mondiali a squadre di Tennistavolo: ad Halmstad, in Svezia, oggi si è disputata l’ultima gara in programma, la finale della Championships Division maschile, dove la Cina non ha lasciato scampo alla Germania, battuta nettamente per 3-0. La squadra asiatica non ha perso neppure un incontro in tutta la rassegna, vincendo tutte le sfide con il punteggio di 3-0. Di seguito i risultati odierni. Championships Division ...

tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della settima giornata. Cina campione tra le donne : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 19 incontri nella settima giornata di gare, con le finali in tutti i sei tabelloni, ad eccezione della Championships Division maschile, unica gara di domani. Tra le donne titolo alla Cina. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Semifinali Cina-Svezia 3-0 Corea del Sud-Germania 2-3 Medaglie di bronzo per Svezia e ...

tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : Italia-Turchia 1-3. Finisce il sogno promozione - turche in Championships Division : Finisce sul più bello il sogno dell’Italia femminile di Tennistavolo di approdare in Championships Division ai Mondiali a squadre in corso di svolgimento ad Halmstad, in Svezia: le azzurre sono sconfitte per 1-3 dalla Turchia, che bissa con identico punteggio il risultato della fase a gironi e centra la promozione. Inizio subito in salita per le azzurre, con Debora Vivarelli che cede ad Ozge Yilmaz per 2-3 (9-11, 11-13, 11-8, 11-7. 8-11), ...

tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della sesta giornata. Cina-Giappone sarà la finale femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 54 incontri nella sesta giornata di gare in tutte i sei tabelloni, con le semifinali della Championships Division femminile, che hanno designato Cina e Giappone quali finaliste. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Quarti di finale Cina-Austria 3-0 Corea del Sud-Giappone 3-1 Svezia-Inghilterra ...

tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : Italia-Slovenia 3-2. Azzurre ad un passo dal sogno promozione : Vendetta, tremenda vendetta: ai Mondiali femminili a squadre di Tennistavolo l’Italia vendica la sconfitta subita nel girone e nei quarti di finale della Second Division batte la Slovenia per 3-2. Le Azzurre domani si giocheranno la promozione in Championships Division contro la Turchia alle ore 10.00. I tecnici mescolano le carte rispetto a ciò che fu nel primo giorno di gare, invertendo numero due e numero tre degli schieramenti. Inizia ...