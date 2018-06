Il senso del discorso Il ' ma anche' di chi media tra gli opposti

Nervi artificiali per imitare il senso del tatto : Una volta catturato questo input dal mondo esterno, il suo compito è inviare un segnale attraverso il secondo componente, un neurone elettronico flessibile, verso il terzo componente, un transistor ...

Droni - app e sensori per l'agricoltura del futuro : L'applicazione dei principi di economia circolare dal campo alla forchetta, inoltre, è cruciale per ridurre lo spreco e aumentare l'efficienza delle risorse e dell'energia nella filiera alimentare".

Droni - app e sensori : l’agricoltura del futuro è smart & green : La storia dell’agricoltura è storia di continua innovazione tecnologica. E la tecnologia serve per produrre meglio in meno tempo, con meno fatica, costi e rischi. Un tempo l’innovazione nei campi era rappresentata dal trattore, oggi ci sono i Droni, ma anche i sensori e le app. Gli strumenti sono cambiati, ma gli obiettivi dell’innovazione restano. Quelle che cambiano, in maniera sempre più veloce, sono le competenze richieste. ...

Salvini a Tgcom24 : "Sui migranti no linea dura ma del buon senso. La Sicilia non può essere il campo profughi d'Europa" | Guarda il video : Sui migranti "adotteremo una linea di buon senso" ma "l'Italia e la Sicilia non possono essere prese per il capo profughi d'Europa" e "non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini incontrando i sostenitori a Catania prima di andare a Pozzallo

Gunther Oettinger - chi è e cosa ha detto?/ Il virgolettato esatto del Commissario Ue non cambia il senso : Gunther Oettinger chi è? Commissario europeo, pro-Merkel, con una fidanzata di 25 anni più giovane. Le sue dichiarazioni sul futuro governo italiano hanno fatto il giro del web(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:20:00 GMT)

sensors Toolbox visualizza i dati e i grafici in tempo reale provenienti dai sensori dello smartphone : Sensors Toolbox è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente uno strumento che offre l'opportunità di visualizzare dati e grafici provenienti da sensori. L'interfaccia è organizzata con delle tab che mostrano i valori e il grafico in tempo reale per ogni sensore e permette di effettuare lo screenshot con i valori dei sensori e di condividerli. L'articolo Sensors Toolbox visualizza i dati e i grafici in tempo reale provenienti dai ...

Strada Guardella ancora a senso unico per il masso : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Strada Guardella ancora a ...

Governo : Franceschi (Grafica Veneta) - recuperare senso della misura : Padova, 28 mag. (AdnKronos) - “Dopo i fatti di ieri: la rinuncia dell’ incaricato Conte, le parole del presidente della Repubblica, le reazioni di Di Maio, quelle di Salvini e la prospettiva di un ritorno veloce al voto, c’è sconcerto e sopratutto apprensione per quello che potrà accadere: mai nella

Governo : Franceschi (Grafica Veneta) - recuperare senso della misura : Padova, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Dopo i fatti di ieri: la rinuncia dell’ incaricato Conte, le parole del presidente della Repubblica, le reazioni di Di Maio, quelle di Salvini e la prospettiva di un ritorno veloce al voto, c’è sconcerto e sopratutto apprensione per quello che potrà accadere: mai nella storia italiana si è vissuta una crisi così lunga e problematica da coinvolgere addirittura la più alta carica dello ...

Allevi confessa : 'Dio è il senso del mistero che mi porta sollievo' : 'Dio ha creato tutto - ha aggiunto Allevi - ha creato un mondo che vive di contraddizioni. Un essere umano che si interroga o anche no. È incredibile come sia riuscito a fare tutto questo. Credo che ...

Corea del Nord - Tokyo : “Vertice senza risultati non avrebbe senso” : Corea del Nord, Tokyo: “Vertice senza risultati non avrebbe senso” Corea del Nord, Tokyo: “Vertice senza risultati non avrebbe senso” Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, Tokyo: “Vertice senza risultati non avrebbe senso” proviene da NewsGo.

Corea del Nord - Tokyo : 'Vertice senza risultati non avrebbe senso' : "Non ha alcun senso organizzare un vertice senza nessuna speranza di ottenere risultati tangibili". Lo ha detto il ministro degli Esteri giapponese, Taro Kono, riferendosi alla decisione del ...