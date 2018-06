Il reddito di cittadinanza svela l' ipocrisia dei Cinque Stelle

Pensioni e reddito di cittadinanza : Governo al lavoro - le novità in arrivo Video : Superamento della riforma Fornero, Pensioni e reddito di cittadinanza: questi i dossier principali aperti dal Governo Conte che domani ricevera' al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati la fiducia sul “programma del cambiamento”, quello messo nero su bianco nel contratto siglato dai leader del Movimento 5 stelle e della Lega, rispettivamente Luigi Di Maio e Matteo Salvini, oggi entrambi vicepremier. --Il premier Giuseppe Conte, nel ...

La pace fiscale per trovare le risorse per reddito di cittadinanza - Fornero - giustizia Di Maio e il risiko nomine : fuori i ribelli : Il premier: rifondare il rapporto Stato- contribuenti. Ma non ci sono scadenze su flat tax e pensioni

Governo : Conte - reddito cittadinanza non è misura assistenzialismo : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Il reddito cittadinanza mi spiace sia stato rappresentato come una misura di assistenzialismo sociale. Se leggete con attenzione le anticipazioni Contenute nel contratto di Governo vedrete chiaramente che è una misura orientata al reinserimento nel mondo del lavoro”, nonché legata a doppio filo alla “riforma dei centri d’impiego, altrimenti non funzionerà e non raggiungerà ...

Governo : Bossi - reddito cittadinanza? Serve controllo (2) : (AdnKronos) – Il ‘senatur’ Umberto Bossi interviene in Aula a Palazzo Madama durante il dibattito sulla fiducia al Governo Conte e subito marca la differenza con i colleghi del Carroccio. Il fondatore della Lega, infatti, avanza dubbi sul reddito di cittadinanza così come congegnato nel contratto di programma tardato Di Maio-Salvini. Per Bossi, infatti, è “impensabile” consegnare una legge “così ...

Flat Tax - reddito di cittadinanza - pensioni d'oro : l' economia nel discorso di Conte | La giustizia | Migranti : La Flat tax è «un obiettivo», ma non indica come e quando partirà. Il reddito di cittadinanza arriverà, ma solo dopo aver potenziato i centri per l'impiego. Sulle pensioni non cita quota 100, il ...

Flat Tax - reddito di cittadinanza - pensioni d'oro : l'economia nel discorso di Conte - La Giustizia : La Flat tax è «un obiettivo», ma non indica come e quando partirà. Il reddito di cittadinanza arriverà, ma solo dopo aver potenziato i centri per l'impiego. Sulle pensioni non cita quota 100, il ...

Conte : reddito cittadinanza commisurato a nucleo famigliare : Roma, 5 giu. , askanews, 'L'obiettivo del Governo è assicurare un sostegno al reddito a favore delle famiglie più colpite dal disagio socio-economico. Il beneficio verrà commisurato alla composizione ...

Conte : diritto a reddito di cittadinanza : 12.50 "I cittadini italiani hanno diritto a un salario minimo orario e a un reddito di cittadinanza e a una pensione dignitosa",dice il premier Conte nel discorso programmatico al Senato. "Combatteremo la corruzione con metodi innovativi come il daspo ai corrotti e agenti sotto copertura" e ci sarà "il potenziamento della legittima difesa". Il governo "metterà fine al business dell'immigrazione,cresciuto a dismisura sotto il mantello di una ...

Flat tax - Iva e reddito di cittadinanza : la riforma fiscale sul tavolo di Tria : DEF Il primo dossier per l'Economia è il Def, il documento di economia e finanza che dovrà essere votato dall'aula della Camera e del Senato nella settimana dall'11 al 15 giugno. La data sarà ...

Di Maio Via i vitalizi - delibera già pronta - e sul reddito di cittadinanza… : Di Maio Via i vitalizi, delibera già pronta, e sul reddito di cittadinanza… Il vicepremier in tour elettorale in Sicilia:… L'articolo Di Maio Via i vitalizi, delibera già pronta, e sul reddito di cittadinanza… proviene da Essere-Informati.it.

Tajani : "reddito di cittadinanza inaccettabile" : Poi il presidente del Parlamento europeo scaglia il tema sul quale non esiste trattativa: 'Il reddito di cittadinanza non fa parte della politica per la crescita ma della politica per la decrescita, ...

Sul Fatto del 5 giugno : I 3 compromessi di Conte. Flat Tax - riforma pensioni - reddito cittadinanza : si parte per gradi : I numeri In autunno il solito sgravio alle imprese e la “Fornero” La prima manovra – Nel 2019 dovrebbe entrare in vigore il taglio per i redditi delle società, anche individuali, non il nuovo sistema a due aliquote per le famiglie: ci vuole più tempo di Marco Palombi Senza parole di Marco Travaglio Aleggere gli anatemi dei giornaloni, pare che il governo Conte sia in carica da anni e ne abbia combinate di cotte e di crude. Invece ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 giugno : I 3 compromessi di Conte. Flat Tax - riforma delle pensioni - reddito di cittadinanza : si parte per gradi : I numeri In autunno il solito sgravio alle imprese e la “Fornero” La prima manovra – Nel 2019 dovrebbe entrare in vigore il taglio per i redditi delle società, anche individuali, non il nuovo sistema a due aliquote per le famiglie: ci vuole più tempo di Marco Palombi Senza parole di Marco Travaglio Aleggere gli anatemi dei giornaloni, pare che il governo Conte sia in carica da anni e ne abbia combinate di cotte e di crude. Invece ha ...

Pensioni - cambiamenti sulla Fornero e situazione del reddito di cittadinanza Video : 2 Il piano organizzato da Movimento 5 Stelle e Lega è praticamente pronto, ed è gia' sulla rampa di lancio per poterlo avviare. Si tratta di un insieme di interventi volti principalmente alla modifica della Legge Fornero [Video] e per renderla meno gravosa per quanto riguarda i requisiti per poter ricevere anticipatamente la pensione; senza però tralasciare misure altrettanto importanti come l'opzione donna. La Fornero in via di ...