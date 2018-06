Il razzo che si auto-consuma durante il lancio

Roma - Giro d'Italia chiuso per buche : l'imbarazzo del Campidoglio e quei rattoppi all'ultimo minuto : Il via alla tappa Romana del Giro è arrivato alle 16, fino alle 14 gli operai ingaggiati dal Campidoglio erano a spasso per il tracciato a rattoppare buche e dossi col bitume fresco. Lavori ...

“Io come Padre Pio”. Fabrizio Corona - ma che dici? Le parole choc dell’ex paparazzo : Non è certo il momento più bello nella vita di Fabrizio Corona, che dopo l’uscita dal carcere si è trovato a fare i conti con le impreviste burrasche sentimentali e il conseguente allontanamento della fidanzata Silvia Provvedi, una rottura forse ancora non definitiva ma che ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta. La coppia, infatti, era sembrata più unita che mai dopo aver affrontato mille vicissitudini. Di recente, ...

“Che cosa hai detto?”. L’Eredità - la gaffe “hot” scatena l’ironia social. Carlo Conti prova a nascondere l’imbarazzo. Tutto inutile… : Non c’è puntata de L’Eredità senza una strafalcione, gaffe o scena comica che dir si voglia. Stavolta però il concorrente del programma condotto da Carlo Conti l’ha fatta proprio grossa e neppure il sempre pacato Carlo è riuscito a trattenersi tanto che più di un accenno di sorriso si è dipinto sul suo viso. Per chi se lo fosse perse, al telequiz di Rai Uno si stavano sfidando i due concorrenti Stefano e Matilde, in una gara abbastanza serrata. ...

Maruschka Sahiboe – La sexy modella che mette in imbarazzo Max Verstappen [GALLERY] : Maruschka Sahiboe incanta Zandvoort e… Max Verstappen: l’espressione del pilota olandese è tutto un programma Si chiama Maruschka Sahiboe, la bellissima modella olandese di origini indiane che ha messo in imbarazzo Max Verstappen. Il pilota della Red Bull è stato protagonista oggi, insieme al suo compagno di squadra, ad un evento motoristico a Zandvoort, dove non mancavano di certo ragazze belle e sensuali. Tra queste, Maruschka ...

FABRIZIO CORONA/ “Silvia Provvedi? Ecco perché è finita la mia storia”. L’ex paparazzo riabilitato sui social : FABRIZIO CORONA: dopo due anni di silenzio l'intervista esclusiva rilasciata a Chi. L'ex re dei paparazzi si sente un "perseguitato" e parla di "malagiustizia". Il carcere? "L'Inferno".(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:21:00 GMT)

Gossip : Maria De Filippi mette in imbarazzo Emma Marrone - ecco perché : Maria De Filippi sembra divertirsi un mondo a rispolverare un Gossip scoppiato più di 6 anni fa negli studi di Amici: dopo aver ospitato nella stessa puntata Emma Marrone e Stefano De Martino, l'altra sera la conduttrice ha messo a confronto la salentina con l'altra protagonista di quel chiacchierato 'triangolo amoroso'. Sabato 12 maggio, infatti, è andato in scena su Canale 5 l'inedito duetto tra la cantante e Belen Rodriguez: le due, dopo ...

“Ahhh - beccati!”. Grande Fratello - Luigi Favoloso sorpreso dagli altri inquilini a letto con lei. Ha già dimenticato Patrizia? Battute a raffica per l’ex di Nina Moric e che imbarazzo per la sua nuova ‘amica’ in Casa! : Prima il flirt con Patrizia Bonetti, poi l’addio di Nina Moric in diretta tv. Ancora, la polemica sollevata dalla comunità ebraica italiana per via di un tatuaggio filonazista sul braccio poi coperto prima di entrare nella Casa e adesso è stato sorpreso dagli altri compagni d’avventura nel reality di Canale 5 in atteggiamenti che gli hanno valso il titolo di ‘provolone della Casa’. Al Grande Fratello 15, insomma, non ci si annoia mai ...

Alice - la gallina che razzola nel centro di Roma : Roma, 4 mag. , askanews, Un pennuto che s'aggira tra le vie di un quartiere attiguo al centro della Capitale non desta curiosità, a meno che non si tratti di una gallina. E oggi è successo proprio ...

Mimma Foti - ex di Bobby Solo e mamma di Veronica Satti : «Non lo cerchiamo per i soldi. Che imbarazzo» : ROMA - 'Non capisco, forse qualcuno lo consiglia male. Sta facendo una brutta figura. Provo imbarazzo per lui ma anche per me'. Mimma Foti , ex compagna di Bobby Solo e madre di sua figlia Veronica , ...

Starbucks in imbarazzo - il locale chiama la polizia e fa arrestare due uomini che non ordinano e chiedono di usare il bagno : In uno Starbucks di Filadelfia, il gestore chiama la polizia dopo che due uomini avevano preso posto nel locale senza ordinare nulla. Ma c’è dell’altro. I due, infatti, avevano chiesto di poter utilizzare il bagno. E siccome l’utilizzo viene loro negato perché sarebbe riservato ai clienti, i due decidono di aspettare un amico. Intervenuti su sollecito del gestore del locale, gli agenti hanno arrestato i due ragazzi tra gli ...

“L’ha detto davvero?”. L’Eredità - la gaffe è porno. Il concorrente - un po’ confuso sulla risposta da dare - dice la prima parola che gli viene in mente e manda in tilt lo studio. Imbarazzo puro (e un bel po’ di risate) : L’Eredità senza Fabrizio Frizzi è un po’ più triste. Ovvero, il programma è sempre lo stesso, è naturale. Ma si percepisce un qualcosa di amaro, un vuoto che non si colma. Carlo Conti, amico e collega di Frizzi che ha preso il suo posto, quando il programma è ricominciato, ha detto: “Vorrei essere ovunque ma non qui”. È ovvio, lui è lì perché Frizzi non c’è più. E questo lo fa soffrire. “Quando il dolore è così forte non puoi fare proclami, è ...

“Lì dentro…”. Prova del cuoco… ‘bollente’. Imbarazzo in diretta per Antonella Clerici che impallidisce davanti alla confessione hot della sua concorrente. Senza peli sulla lingua - è il caso di dire : Imbarazzo in studio durante l’ultima puntata de La Prova del cuoco. Succede tutto sotto gli occhi di Antonella Clerici che prima fa finta di non capire, poi non nasconde l’Imbarazzo per una confessione a dir poco bollente che ha scatenato l’ironia social e in studio. Protagonista la signora Elena, distinta, simpatica e con un’ironia di fondo difficile da non notare. Beh, ecco il malfatto, Antonella prende la parola e tra una battuta e ...

Omicidio Materazzo : Il fratello - “Conosco fatti che i pm ignorano” : Omicidio Materazzo, ultime notizie – Luca Materazzo è pronto a collaborare per ricostruire la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte del fratello Vittorio. Il principale sospettato si è dichiarato innocente durante la prima udienza sull’Omicidio Materazzo, in seguito a diversi mesi di latitanza. L’imputato infatti è stato arrestato diverso tempo dopo il delitto, in Spagna. Il prossimo step del processo avrà luogo il ...