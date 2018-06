Il prossimo eroe di Heroes of the Storm sarà a tema Warcraft

eurogamer

: #Blizzard annuncia nuovi contenuti a tema #Warcraft per #HeroesoftheStorm - Eurogamer_it : #Blizzard annuncia nuovi contenuti a tema #Warcraft per #HeroesoftheStorm - marco171292 : @IR0NSPIDEY Io ho due teorie: Hulk non appare perché in realtà Banner è Loki, che ha paura di battersi con Thanos.… - Santre_sfc : @desmoskull Danilone in Ducati Ufficiale. Se Vignales non si riprende la Yamaha rischia di avere il team meno peric… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Durante un livetream Blizzard ha annunciato che le prossime mappe, eroi e più in generale contenuti in-game per il suo MOBA Hs of thesaranno a.Come riporta Twinfinite il nuovoè Yrel, un tank apparso per la prima volta nell'espansione Warlords of Draenor di. Le sue abilità le consentono di rimuovere il cooldown di un'abilità senza usare mana, potenziare l'efficacia di un'abilità usando il suo movimento e può rilasciare energia danneggiando i nemici attorno e contemporaneamente curarsi. La sua abilità eroica le permette di assorbire il danno di un attacco e di curarsi della metà del valore, oppure creare un'armatura in un'area limitata. La nuova mappa Alterac Pass è invece basata sulla mappa PvP Alterac Valley vista in World ofed è giocabile nel Public Test Realm, per le partite classificate bisognerà aspettare il 10 luglio e il 19 dello ...