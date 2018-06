Il piano per la pace fiscale del governo

Imprese : un piano per salvare casa Bramini - appello a 50 imprenditori : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – C’è un piano per salvare la casa di Sergio Bramini, l’imprenditore di Monza balzato all’onore delle cronache dopo la visita dei due leader politici, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e scelto recentemente come consulente al Mise da Di Maio in persona. Sfrattato dopo il fallimento della sua impresa, la Icom, attiva nel mondo dei rifiuti, Bramini si sta facendo aiutare dall’associazione San ...

Emma all'Arena di Verona con Mi parli piano riscuote i successi per Essere qui - video - : ... 'Torno presto' , video, Nuovo amore per Emma Marrone? Le indiscrezioni tra relazioni passate e il desiderio di maternità 'anche con espedienti della scienza'

Emma all’Arena di Verona con Mi parli piano riscuote i successi per Essere qui (video) : Emma all'Arena di Verona porta Mi parli piano, ultimo singolo estratto da Essere qui. L'artista si presenta ai Wind Music Awards con il brano che ha anticipato la partenza del tour nei palasport che ha tenuto a partire dalla metà di maggio con un primo concerto al Palalottomatica di Roma. Il disco ha conquistato il disco d'oro, nonostante l'artista abbia ammesso che l'album non ha raggiunto i numeri sperati. Emma continua comunque per la sua ...

Il governo britannico ha approvato un controverso piano per l’espansione dell’aeroporto londinese di Heathrow : Il governo britannico ha approvato il controverso piano per la costruzione di una terza pista di decollo nell’aeroporto londinese di Heathrow, dopo anni di discussioni. Il piano prevede lo stanziamento di 2,6 miliari di sterline come risarcimento per i residenti The post Il governo britannico ha approvato un controverso piano per l’espansione dell’aeroporto londinese di Heathrow appeared first on Il Post.

Calciomercato - Real Madrid su Max Allegri : per Marca è il piano B se salta Pochettino : Dal trionfo di Kiev alle dimissioni, tutto in cinque giorni: si è chiusa con la vittoria della terza Champions League di fila la straordinaria parentesi di Zinedine Zidane sulla panchina del Real ...

Inter - il piano per il ritorno di Rafinha Video : Rafinha torna al Barcellona. L'Inter non può riscattare il duttile centrocampista brasiliano perché non può permettersi, alla luce dell'incombenza delle plusvalenze da generare entro il 30 giugno imposte dal Fair Play Finanziario [Video], di sborsare 35 milioni di euro più 3 di bonus. Gia' chiusa, pertanto, la parentesi in nerazzurro per uno dei grandi protagonisti della seconda parte dell'ultimo campionato? Nient'affatto, perché l'intenzione ...

Alessandra Appiano e' morta/ Le ultime sue recensioni - “i migliori libri per l’estate” - poi la scomparsa : Alessandra Appiano e' morta, le ultime sue recensioni, “i migliori libri per l’estate”, poi la scomparsa. Tanti i lavori, i ricordi, i messaggi, con protagonista la 59enne scrittrice(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 08:07:00 GMT)

Talotta : 'Massima attenzione per il 'piano esuberi' della unopiù' : il Prefetto di Viterbo, possa far seguito un concreto appoggio della Politica in quanto la posta in gioco è molto alta e il destino di tante famiglie è legato proprio alla premura ed alla mediazione ...

Il piano Merkel per l'Europa : sì al Fondo monetario europeo - no a un'Unione dei debiti : La Germania sembra disposta ad accelerare su un budget dell'Eurozona più ampio. Quanto al Fondo monetario europeo, Angela Merkel fa capire che il Fondo salva-Stati così com'è non basta e va rafforzato:...

Salute : l’OMS lancia il piano per ridurre del 15% la sedentarietà entro il 2030 : E’ ormai ben noto che l’attività fisica regolare è fondamentale per prevenire e curare le malattie non trasmissibili come problemi cardiaci, ictus, diabete, e anche cancro al seno e al colon: tali patologie sono responsabili del 71% di tutti i decessi a livello globale, compresi 15 milioni di morti l’anno tra i 30 e i 70 anni. Per tale motivo l’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un piano d’azione ...

Rita Dalla Chiesa e il dolore per la morte di Alessandra Appiano : La scomparsa improvvisa di Alessandra Appiano ha colpito e non poco alcuni volti noti della tv. La scrittice e conduttrice si sarebbe tolta la vita a Milano. Un gesto che ha stupito chi la conosceva e ...