“Il parroco è nudo!” Scandalo a luci rosse tra i fedeli

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Le foto ache mostrano persone senza vestiti addosso o impegnate in dei veri e propri atti sessuali sono ormai una costante nell’epoca contemporanea, quella in cui il materiale privato finisce troppo spesso per diventare pubblico e tutelare la propria privacy è sempre più complicato. Difficile però non rimanere allibiti quando il protagonista di scatti vietati ai minori è un uomo di chiesa, come in questa storia. Tutto è cominciato quando la foto compromettente è stata spedita a uno dei: il selfie delnudo in sacrestia pubblicata su una app di incontri gay. L’immagine, come spiega Il Messaggero sulle proprie pagine, ha cominciato a circolare ed è ovviamente scoppiato il putiferio. I genitori dei bambini che frequentano l’oratorio e il catechismo si sono precipitati in curia con l’immagine compromettente, il sacerdote è stato ...