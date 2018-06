Il Parco Valentino vetrina «green» dell' auto È il Salone di Torino

Parco Valentino - parte oggi il salone dell’auto “democratico” e a cielo aperto : Si inaugura oggi, con la tradizionale passeggiata tra gli stand del neo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli e del sindaco di Torino Chiara Appendino, la quarta edizione del salone dell’auto di Parco Valentino. La kermesse, organizzata nell’omonimo giardino torinese, andrà avanti fino al 10 giugno e sarà aperta dalle ore 10 alle 24. 44 marchi espositori, più di 30 meeting ed eventi dinamici di club e case ...

smart EQ fortwo e-cup : “scosse” sportive al Parco Valentino : Dopo la prèmiere Capitolina in occasione della gara di Formula E, le smart EQ fortwo e-cup sbarcano a Torino Le smart EQ fortwo e-cup arrivano a Torino: cinque delle sedici ‘racecar’ impegnate nel primo campionato monomarca 100% elettrico saranno tra i protagonisti del Parco Valentino.Nell’area test drive di Parco Dora gli appassionati potranno, inoltre, salire a bordo delle smart EQ fortwo e-cup e vivere un’esperienza high performance a zero ...

Hyundai show al salone Parco Valentino di Torino" : Da segnalare poi che alla 'Supercar Night Parade', la sfilata guidata dai presidenti e Ceo dei brand espositori e del mondo automotive, parteciperà anche Andrea Crespi, managing director di Hyundai ...

Auto – Smart EQ fortwo e-cup elettrizza il Parco Valentino : Dopo la prèmiere Capitolina in occasione della gara di Formula E, le Smart EQ fortwo e-cup arrivano a Torino. Cinque delle sedici ‘racecar’ impegnate nel primo campionato monomarca 100% elettrico saranno tra i protagonisti del Parco Valentino Sportiva e divertente da guidare: i nuovi valori della mobilità elettrica attaccano la spina a Torino. In occasione del Salone del Parco Valentino scendono, infatti, in campo le vetture dello Smart EQ ...

Parco Valentino 2018 : cosa vedere al Salone dell'auto di Torino : Parco Valentino è pronto ad aprire i battenti dal 6 al 10 giugno per la quarta edizione, mostrando ancora la stoffa della Capitale dell’auto. Per l’evento open air 700 mila visitatori...

Parco Valentino 2018 - Tutte le anteprime del Salone di Torino - FOTO Gallery : Di anno in anno sempre più novità e anteprime popolano il Parco Valentino in occasione del Salone di Torino. Ledizione 2018 della kermesse piemontese si svolgerà dal 6 al 10 giugno e, oltre al Parco, coinvolgerà moltissime altre aree della città. I visitatori potranno partecipare a diverse attività collaterali nel centro di Torino e ammirare, come da tradizione, alcuni degli ultimi modelli dei costruttori automobilistici di tutto il mondo ...

Nuovo Honda CR-V al Debutto a Parco Valentino a Torino 6-10 Giugno 2018 : Il Nuovo Honda CR-V, SUV più venduto al mondo, debutta in anteprima nazionale alla quarta edizione del salone dell’Auto di Torino che si svolgerà dal 6 al 10 Giugno, nella suggestiva cornice di Parco Valentino. Vi abbiamo raccontato – con toni entusiastici della precedente versione, che almeno in Italia non ha riscosso i favori che avrebbe meritato. Propulsori moderni e potenti, ottimi comparti meccanici e sospensioni, interni ...

Hyundai protagonista al Parco Valentino di Torino con Nuova Kona Electric e IONIQ : Hyundai debutta al Salone dell’Auto di Torino a Parco Valentino, in programma da mercoledì 6 a domenica 10 giugno. protagonista assoluta dello stand Hyundai sarà la Nuova...

Volvo al Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino 2018 : Volvo torna alla rassegna torinese puntando sulla nuova V60 station wagon, su XC40 Auto dell’Anno e sulle motorizzazioni ibride plug-in La presenza principale di Volvo alla rassegna del Parco Valentino punta sulla nuova Volvo V60 Station Wagon, l’auto che a pieno titolo raccoglie l’eredità della grandi Station Wagon che hanno fatto la storia del marchio: dalle 240 alle 740, dalle 850 alle V70. Si tratta di auto chiamate a un ruolo polivalente, ...

Parco Valentino 2018 - Sfilata di vip alla Supercar Night Parade : Mancano ormai poche ore all'apertura dell'edizione 2018 del Parco Valentino. La festa dei motori di Torino prenderà il via mercoledì 6 giugno per concludersi domenica 10. alla manifestazione parteciperà anche Quattroruote con un proprio stand nel quale saranno messi a disposizione dei visitatori tre simulatori di guida. L'ingresso è gratuito, previa registrazione con biglietto elettronico scaricabile dal sito del ...

Parco Valentino 2018 : la mappa del Salone : A pochi giorni dall’inaugurazione, ecco la mappa definitiva degli stand di Parco Valentino Salone Auto Torino che in questa 4ª edizione può contare su 44 Case automobilistiche e centri stile: Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, DR, Ferrari, Fiat, GFG Giugiaro, Hyundai, Honda, IED Torino, Italdesign, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, […] L'articolo Parco Valentino 2018: la mappa del Salone sembra essere ...

Parco Valentino : si delinea la grande festa dell’auto : E’ iniziato il conto alla rovescia per la quarta edizione di Parco Valentino, il Salone dell’Auto in programma a Torino dal 6 al 10 giugno e il 3 maggio, nel corso di una conferenza stampa nel cuore del capoluogo, in via Po, sono stati annunciati i brand che finora hanno dato la loro adesione: Abarth, […] L'articolo Parco Valentino: si delinea la grande festa dell’auto sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Il salone 'Parco Valentino' scalda i motori" : ... alle 20, con la spettacolare sfilata 'Supercar Night Parade' in cui presidenti e Ceo dei brand espositori, insieme a rappresentanti del mondo automotive, si metteranno alla guida dell'auto più ...