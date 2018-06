Il nuovo impianto Quattro dubbi da fugare sulla giustizia

Livigno - un nuovo impianto di sci al Mottolino : Chiusa la stagione invernale, che ha segnato l'ennesimo successo di presenze, Livigno non si ferma e pensa al miglioramento della propria offerta per la prossima stagione sciistica. In quest'ottica il ...

Emiliano vs Calenda - nuovo scontro sull'Ilva. Il governatore vuole chiudere l'impianto di Taranto - il ministro contrattacca : nuovo scontro sul destino del l'impianto Ilva di Taranto tra il governatore della Puglia, Michele Emiliano , e il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda . Nel giorno della Festa del lavoro, il concerto di Taranto rilancia con maggior forza, rispetto alle quattro edizioni precedenti, la chiusura dell'Ilva e incassa il sostegno del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano , presente al dibattito della mattinata. Il piano per la ...

Parco Nazionale dell’Aspromonte : riqualificazione dell’antico borgo di Precacore - nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico : Giovedì 26 Aprile alle ore 20:30 verrà inaugurato il nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico nel borgo di Precacore a Samo, finanziato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e realizzato dall’Amministrazione Comunale in attuazione dell’Accordo di Programma tra l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Comune per la riqualificazione dell’antico borgo di Precacore . L'articolo Parco Nazionale dell’Aspromonte : riqualificazione ...

Everton - il nuovo stadio è... un plagio : copiata la curva dell'impianto di Dortmund - : Chi l'ha detto che i tifosi più caldi del mondo sono in Premier League? Non è un mistero che la curva più grande d'Europa, e più calorosa, abbia sede a Dortmund , nell'immenso Signal Iduna Park, la casa del Borussia, dove trovano posto 25.000 ...

Kme : "Sul nuovo impianto saranno coinvolti i cittadini" : La realizzazione dell'Academy per l'economia circolare, in collaborazione con la Scuola S.Anna di Pisa è parte integrante del progetto per creare non solo un polo di studio e sperimentazione delle ...