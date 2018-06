eurogamer

: Il nuovo documentario di Noclip è interamente dedicato alla storia di Bethesda Game Studios. #Bethesda - Eurogamer_it : Il nuovo documentario di Noclip è interamente dedicato alla storia di Bethesda Game Studios. #Bethesda - FoodMoodMag : RT @FoodMoodMag: Sardegna News - IL CLAN DEI RICCIAI. Il nuovo film documentario di Pietro Mereu. leggete tutto sul nostro mag #FoodMoodMag… - michimonti : RT @GigiDatome: The new #InsiderTheSeries is out! Thank you @EuroLeague ! I hope everybody will enjoy it! È uscito il nuovo documentario de… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018), il canale YouTube che produce tramite crowfunding documentari sugli attori principali dell'industria dei videogiochi, ha da poco pubblicato undiStudios, la software house che dsua fondazione nel 2002 si è occupata di sviluppare alcuni degli RPG più apprezzati di sempre, come quelli che appartengono alle celebri serie Fallout e The Elder Scrolls.Ilci porta all'interno dello studio e attraverso le interviste alle personalità chiave della software house ripercorre la grandissimadiStudios. Un girato che non potete assolutamente perdere, se siete grandissimi fan delle produzioni dello studio. In calce potete trovare la prima puntata de "The history ofStudios", un espediente efficace se state attendendo con ansia la conferenzaall'E3 2018.Che ne pensate ...