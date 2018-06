Il nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche | le dichiarazioni di Franco

Tlc : Bassanini - nuovo Codice Ue comunicazioni elettroniche passo avanti - 2 - : ... creando le condizioni per una digitalizzazione più pervasiva e una maggiore competitività dell'economia'. 'La decisione delle istituzioni europee di accelerare lo sviluppo del wholesale only ...

Tlc : Bassanini - nuovo Codice Ue comunicazioni elettroniche passo avanti : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – L’accordo del Trilogo sul codice Europeo delle comunicazioni elettroniche tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione è “molto importante anche per l’Italia. L’accordo costituisce un importante passo in avanti nella modernizzazione del quadro normativo europeo delle Tlc perché riconosce l’urgente necessità di investimenti infrastrutturali, con particolare attenzione alle reti ...

Protezione Civile - Marini : “Con il nuovo Codice sistema più efficiente” : “Il nuovo Codice di Protezione Civile è un provvedimento atteso dal sistema di Protezione Civile territoriale e nazionale e prende atto dei cambiamenti che sono intervenuti, riformando la Legge quadro in materia ormai datata all’inizio degli anni ’90”: è quanto ha detto la presidente della Regione Umbria e commissario straordinario alla ricostruzione, Catiuscia Marini, intervenendo, a Foligno, al convegno sulle novità ...

Attivo nuovo Codice della strada 2018 per guida con telefono? Bufala a metà : Il nuovo codice della strada 2018 o almeno il presunto tale con focus sulla guida con telefono e le sanzioni che ne derivano è il protagonista di una nuova catena WhatsApp più che virale in queste ore. Una foto mostrerebbe un documento scarno con le direttive in arrivo in questo mese di maggio per disciplinare il comportamento degli automobilisti. Si tratta dell'ennesima Bufala oppure no? Non è la prima volta che affrontiamo l'argomento. ...

Lombardia : Palmeri (Epi) - occorre nuovo Codice delle autonomie : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – “Questa deve essere la legislatura dell’autonomia, una legislatura costituente che può segnare il passo nell’intera Italia per un nuovo regionalismo, a beneficio anche di tutto il Paese. L’unanimità sull’ordine del giorno è un mandato forte e pieno che viene dato alla Regione per proseguire il lavoro iniziato col governo uscente: è necessario andare avanti non solo sulle 5 materie ...

Il nuovo Battlefield si avvicina : DICE stuzzica i fan utilizzando il codice Morse : Continuano a spuntare in rete indizi che ci parlano del prossimo atteso sparatutto della serie Battlefield. Se poco tempo fa un easter egg presente in Battlefield 1 ci rimandava alla pagina di EA nominata "Never be the same", ecco che oggi spunta un messaggio cifrato per i fan.Come riporta Gamingbolt, DICE ha pubblicato un post su Twitter utilizzando il coDICE Morse, già questo di per sé farebbe pensare alle "comunicazioni militari" ma, la ...

Spotify punisce R Kelly in base al suo nuovo Codice di condotta : (foto: Getty) Il rapper R Kelly è il primo artista le cui canzoni saranno rimosse dalle playlist e dai consigli impostati da Spotify in base a un nuovo codice di condotta che la piattaforma di streaming ha elaborato negli ultimi tempi. La musica del cantante rimarrà sulla piattaforma ma non sarà più attivamente promossa dallo streamer, in ottemperanza alla policy riguardante l’Hate Content and Hate Conduct messa in pratica dalla società ...

“Con questo trucco entreranno nel vostro smartphone”. Il codice di accesso? Ecco come fanno ad azzeccarlo in pochissimi minuti e al primo tentativo. Come proteggersi da questo nuovo e temibile “sistema” : Se siete possessori di un iPhone (vecchio o nuovo poco conta), sappiate di essere a rischio. No, nulla a che fare con la vostra persona, ma un rischio sulla violazione di privacy. L’allarme è stato lanciato da Thomas Reed, direttore della Malwarebytes, che dalle pagine del blog della compagnia ha invitato i possessori del telefonino della “mela” a cambiare password evitando codici brevi. Un dispositivo in grado di ...