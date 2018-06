“Il mio corpo non è più umano” La mostruosa trasformazione

Tennis - Andy Murray : “Il mio recupero dopo l’operazione all’anca procede lentamente. Spero di essere a Wimbledon” : La situazione sul fronte “Andy Murray” continua ad essere decisamente complicata. Da ormai quasi un anno l’ex n.1 del mondo del Tennis è afflitto da problematiche all’anca e, operato a gennaio, il due volte vincitore di Wimbledon ancora stenta a trovare la miglior condizione, lontano dal pieno recupero in vista dei Championships 2018. “Il recupero fisico prosegue molto più lentamente di quanto mi aspettasi. Ho ...

Balotelli risponde al ministro dell’Interno : “Il mio futuro? Gioco dove dice Salvini” : “Il mio futuro? Gioco dove dice Salvini“. risponde così, con tono alquanto sarcastico, Mario Balotelli alle domande sul proprio futuro e sulle recenti dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in merito alla possibilità di consegnare all’attaccante la fascia di capitano della Nazionale. L'articolo Balotelli risponde al ministro dell’Interno: “Il mio futuro? Gioco dove dice Salvini” ...

Calciomercato - Strootman : “Il mio futuro è a Roma” : “L’Italia è come noi una squadra giovane, che ha bisogno di tempo per crescere, ma ha qualità. Ieri sera mi è sembrata un po’ affaticata ma, da quando inizierà la stagione, dobbiamo migliorare e lavorare tanto per farlo. Il mio futuro? Ho quattro anni di contratto con la Roma, io sto bene a Roma e il mio futuro è lì”. Così Kevin Strootman, centrocampista dell’Olanda, dopo il pareggio con l’Italia, parlando ai ...

Marco Firpo - Uomini e Donne/ “Il mio cuore ferito aspetta Gemma Galgani!” - e sull’intervento dice che… : Marco Firpo, Uomini e Donne, trono over: l'ex cavaliere genovese parla del suo dramma: “Il mio cuore ferito aspetta Gemma Galgani!”, e sull’intervento dice che…(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 17:32:00 GMT)

Donadoni a tutto tondo : “Il mio futuro ed il motivo dell’esonero dal Bologna” : Roberto Donadoni ha parlato per la prima volta dopo l’addio al Bologna, il tecnico è stato esonerato dal patron Saputo “Il mio lavoro a Bologna è terminato, adesso valuterò le cose con grande calma e serenità e poi prenderò la decisione più consona per la mia crescita personale in questo mondo”. E’ la precisazione dell’ex allenatore dei rossoblù, Roberto Donadoni, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su ...

MotoGp – Lorenzo chiude le porte alla Ducati : “Il mio futuro non cambierà vincendo una corsa” : Jorge Lorenzo commenta le sue qualifiche al Mugello: lo spagnolo della Ducati parla anche del suo futuro lontano dal team di Borgo Panigale Pelle d’oca per Valentino Rossi davanti al pubblico del Mugello. Il pilota della Yamaha si regala la 55esima pole position di carriera in top class. In occasione del Gp d’Italia il Dottore ‘la fa grossa’ e si piazza davanti a tutti sulla griglia di partenza del sesto appuntamento del ...

Caso Ragusa - Antonio Logli : “Il momento più terribile? Quando ho visto mio figlio piangere in aula” : Caso Ragusa, Antonio Logli: “Il momento più terribile? Quando ho visto mio figlio piangere in aula” Il marito di Roberta svela a “Quarto Grado” la sua versione sulla scomparsa della moglie. Continua a leggere L'articolo Caso Ragusa, Antonio Logli: “Il momento più terribile? Quando ho visto mio figlio piangere in aula” proviene da NewsGo.

Napoli - Reina : “Il mio rapporto con Sarri? Lui è stato come un padre per me” : “Il mio rapporto con Sarri? Lui è stato come un padre per me: siamo simili, preferiamo dirci le cose in faccia anche litigando se necessario, ma gli voglio bene e gli sarò sempre grato per quello che ha fatto per me e per il gruppo. Il suo futuro? Uno come lui lo consiglierei a qualsiasi squadra al mondo, sia per le sue idee calcistiche che per il lavoro maniacale“. Così l’ex portiere del Napoli, e a breve nuovo giocatore del ...

Tagliavento lascia : “Il gol di Muntari il mio errore più grande” : L’arbitro Tagliavento appende il fischietto al chiodo. Intervistato dal Messaggero, Tagliavento ha espresso le proprie considerazioni, soffermandosi poi anche sul gol-non gol di Muntari: “quello di Calciopoli è stato un periodo tremendo, personalmente ho vissuto giorni terribili, che per fortuna sono durati poco. Quando scegli questo percorso di arbitro, impari a prendere da solo decisioni già all’età di 15-17 anni: è così che impari a ...

Governo - Cantone : “Il mio lavoro dura fino al 2020 - non ho avuto nessun contatto con Cottarelli” : Il nome di Raffaele Cantone era stato indicato nella possibile squadra del premier incaricato, interpellato a margine dell’assemblea di Bankitalia su un possibile coinvolgimento in un Governo guidato da Carlo Cottarelli, ha dichiarato: ”Sto facendo un lavoro che finisce nel 2020. Non ho avuto nessun contatto con Cottarelli”. L'articolo Governo, Cantone: “Il mio lavoro dura fino al 2020, non ho avuto nessun contatto ...

Mattarella propose Giorgetti a M5s-Lega : il retroscena/ “Il Colle non ha fatto il mio nome al posto di Savona” : Salvini, retroscena Mattarella: "Perchè non Giorgetti?": Governo M5s-Lega, la proposta del presidente della Repubblica e il rifiuto del Carroccio, "non avrebbe avuto peso di Savona nell'Ue"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:22:00 GMT)

CARLOS MARIA CORONA/ Fabrizio : “Il mio arresto un trauma indelebile - tremava come un pazzo” (Verissimo) : CARLOS MARIA CORONA, il figlio di Fabrizio CORONA è riuscito a festeggiare il compleanno insieme al papà lo scorso aprile. Quest'ultimo sarà oggi ospite nel salotto di Canale 5. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:46:00 GMT)

Nadia Toffa vince un premio e invia un messaggio : “Il mio pensiero a tutti quei bambini che subiscono abusi” : Nadia Toffa torna a parlare dopo il silenzio che ha fatto preoccupare i suoi fan e l’assenza dalle ultime due puntate de Le Iene. La conduttrice, come lei stessa ha detto lo scorso febbraio in trasmissione, sta affrontando una dura battaglia contro il cancro e lo fa con grande forza e determinazione, aggiornando i suoi tantissimi fan attraverso i social. Proprio in queste ore la conduttrice ha inviato un lungo messaggio per ringraziare di ...

Elena Santarelli : “Il tumore di mio figlio Giacomo c’è e lo affrontiamo. Siamo positivi - le cose stanno andando come dovrebbero” : “Il 30 novembre 2017 ci hanno dato la diagnosi, all’inizio eravamo increduli. È la prova più difficile della mia vita. Non mi sono mai chiesta perché questa cosa sia successa proprio a me, l’ho accettata e ho fatto entrare il dolore dentro una parte di me. Sto soffrendo ma mi rimbocco le maniche, faccio quello che devo fare e vado avanti. Siamo una famiglia normale con un problema da risolvere”. A parlare così è Elena Santarelli che ...