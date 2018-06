Il ministro Savona reclama deleghe | “Io un sughero sardo Sono inaffondabile” 

Savona ignora i giornalisti - Mentana si arrabbia e avvisa il ministro : "A buon rendere" (Video) : Un silenzio prolungato e ostentato. Paolo Savona continua a non rilasciare dichiarazioni e la decisione fa infuriare Enrico Mentana. Il mancato ministro dell’Economia, spostato agli Affari Europei dopo il veto del Capo dello Stato che rischiava di far naufragare la nascita del governo giallo-verde, resta l’obiettivo dei giornalisti i quali, a volte, arrivano persino ad appostarsi sotto la sua abitazione per portare a casa una battuta.Non ...

Quella stretta di mano tra Savona e Mattarella ?"Buon lavoro ministro" : Il suo giuramento è forse quello più fotografato e più atteso nel salone del Quirinale. Paolo Savona ha giurato come ministro degli Affari europei. Il professore è arrivato al Quirinale accompagnato dalla moglie. Poi il giuramento nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. In questi giorni la sua eventuale nomina al Ministero dell'Economia era stato parecchio criticata, soprattutto dal Colle, per le sue posizioni euroscettiche. Poi la ...

Chi è Giovanni Tria - ministro europeista d'accordo con Savona e La Malfa Video : Romano classe 1948, una laurea in giurisprudenza e professore ordinario di Economia Politica all'Universita' Tor Vergata, il distaccamento di via Colombia 2. Si tratta di Giovanni Tria, il nostro nuovo ministro dell'Economia e delle Finanze e ex consigliere di Brunetta, con una ricca carriera alle spalle di oltre 35 anni in cui si sono susti incarichi a dir poco prestigiosi. europeista e sostenitore della flat tax, ha preso parte nel 2005 al ...

Chi è Giovanni Tria - ministro europeista d'accordo con Savona e La Malfa : Romano classe 1948, una laurea in giurisprudenza e professore ordinario di Economia politica all'Università Tor Vergata, il distaccamento di via Colombia 2. Si tratta di Giovanni Tria, il nostro nuovo ministro dell'Economia e delle Finanze e ex consigliere di Brunetta, con una ricca carriera alle spalle di oltre 35 anni in cui si sono susseguiti incarichi a dir poco prestigiosi. europeista e sostenitore della flat tax, ha preso parte nel 2005 al ...

Savona - uomo dei vertici Ue : i compiti del ministro delle polemiche : L'assetto europeo prevede che per ogni materia i ministri competenti si riuniscano in una apposita formazione del Consiglio. Tra queste vi è il

[L'analisi] Savona declassato - un ministro all'Economia che vuole stampare più euro e un europeista agli Esteri. Il piano B per ricattare l'... : ... la testarda difesa, da parte della Germania, di una strategia di turboexport, con attivi commerciali record che schiacciano gli altri paesi della Ue e squilibrano il rapporto con il resto del mondo, ...

Paolo Savona - ministro agli Affari Ue - : Approdato alla guida del ministero degli Affari Europei dopo lo stop sul ministero dell'Economia, sembra un perfetto uomo della Prima Repubblica che ha attraversato la Seconda e ricoprirà ora un ruolo chiave in quella che Luigi Di Maio vorrebbe come la Terza

Paolo Savona - chi è il ministro degli Affari Europei : Guai a definirlo euroscettico, ma certo non ama l'Unione europea così come è attualmente strutturata e non manca di denunciarlo. Del resto come potrebbe rinnegare il progetto dei padri fondatori, una personalità che è...

