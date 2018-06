Il Milan rischia di perdere Suso | l' Atletico Madrid vuole pagare la clausola

'Incertezze sul rifinanziamento del prestito' : il Milan rischia l'Europa League : No alla richiesta di Settlement Agreement e partecipazione all'Europa League 2018-19 a rischio. L'Uefa ha deciso di usare la mano pesante contro il Milan, finito sul "banco degli imputati" ''per la ...

Uefa - ecco cosa rischia il Milan : MERCATO - Il club rossonero potrebbe potrebbe fare ricorso d'urgenza, appellandosi presso il TAS , Tribunale Arbitrale dello Sport, di Losanna. A differenza della Fifa, la Uefa non può bloccare del ...

L'Uefa processa il Diavolo E il Milan rischia l'Europa : L'Uefa ha rinviato a giudizio il Milan. La decisione, pronta da qualche giorno, è diventata ufficiale ieri, nel pomeriggio è stata comunicata a Fassone impegnato fino a sera nell'assemblea delle società di Lega: a Nyon hanno atteso la fine del campionato italiano per non turbarne l'esito. Respinto quindi dall'apposita commissione il patteggiamento proposto dal club rossonero costretto adesso a sottoporsi al giudizio (data presumibile metà ...

Milan - l’Uefa non patteggia sui conti : i rossoneri rischiano l’esclusione dall’Europa : L’Europa rifiuta accordi e rinvia a giudizio il club, ora è possibile anche l’esclusione dalle coppe: «Troppe incertezze sul rifinanziamento del debito» Fino ad allora mercato fermo, Atalanta e Fiorentina alla finestra

Milan ancora bocciato dalla Uefa : ora rischia l'Europa League : Da Nyon è arrivata un'altra pesante bocciatura per il Milan. La Uefa ha detto no al settlement agreement, l'accordo per rientrare nei parametri del fair play finanziario. Il piano presentato da Fassone non ha convinto i dirigenti Uefa che, il 15 dicembre scorso, avevano già rifiutato il voluntary agreements. Ora per i rossoneri ci sarà una sazione che arriverà entro il 15 giugno dalla camera giudicante.

Il Milan rischia l'esclusione dall'Europa League. Uefa rinvia a giudizio per i conti : I vertici di Nyon non hanno concesso il 'settlement agreement' per il mancato pareggio in bilancio. Deciderà la Camera Aggiudicatoria

Milan - Uefa dice no al patteggiamento per i conti in rosso : la società rischia l’esclusione dall’Europa League : Il Milan rischia di perdere l’Europa. L’Uefa ha bocciato il settlement agreement del club rossonero: in pratica, la società aveva proposto un “patteggiamento” delle sanzioni per aver sforato i parametri del fair play finanziario negli ultimi tre anni. La commissione giudicante è ora chiamata a pronunciarsi a stretto giro, al massimo un mese. Tra le possibili pene che Nyon potrebbe applicare c’è anche ...

L'Uefa "boccia" ancora il Milan È i rossoneri rischiano l'Europa : Il Milan adesso rischia grosso in Europa. L'Uefa ha bocciato il settlement agreement dopo aver respinto già nei mesi scorsi il voluntary agreement. La Camera investigativa di fatto non ha accettato le condizioni per il patteggiamento che avrebbe previsto entro il 2022 il rientro da parte della società nei parametri del financial fairplay. In questo momento la società va verso un procedimento a cui seguirà a giugno il verdetto da parte della ...

Milan - nuova bocciatura dall'Uefa : adesso rischia l'esclusione dall'Europa League : Brutte notizie per il Milan: da Nyon è arrivata un'altra pesante bocciatura al settlement agreement, l'accordo per rientrare nei 'paletti' del fair...

Milan fuori dalle Coppe?/ La Uefa ha bocciato il settlement agreement : rischia anche l'Europa : Milan fuori dalle Coppe? La Uefa ha bocciato il settlement agreement presentato dal club rossonero, la sentenza definitiva a metà giugno: niente Europa League(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:52:00 GMT)

Milano - la scuola dove chi viene bocciato rischia di restare fuori : “La re-iscrizione è possibile solo se ci sono posti disponibili” : Chi è bocciato rischia di perdere il posto a scuola. È quanto accadrà ai ragazzi dell’istituto tecnico industriale “Ettore Conti” di Milano. A giugno gli alunni che non ce la faranno a superare il primo anno dovranno ricercare una nuova scuola. Lo ha deciso il consiglio d’istituto che all’inizio del mese ha deliberato i nuovi criteri per le iscrizioni. La scelta è stata ufficialmente comunicata sul sito del Conti: “La re-iscrizione nel nuovo ...

Milan - così Buffon rischia di inguaiare i rossoneri : Mette nei guai Gigio Donnarumma , e pure il Milan , la scelta di Buffon di lasciare la Juve per chiudere la carriera altrove: al portierone bianconero è infatti arrivata un'offerta da 7 milioni di ...

Milan - la decisione di Buffon ‘penalizza’ Donnarumma : in casa rossonera adesso si rischia l’overbooking : L’addio di Buffon alla Juventus spinge il Paris Saint-Germain a cambiare obiettivo, abbandonando Donnarumma al suo destino La decisione di Gigi Buffon di lasciare la Juventus rischia di avere un effetto a catena su tutto il mercato dei portieri europeo. Il fatto di non chiudere con il calcio, candidandosi per un’altra avventura fuori dall’Italia, spariglia le carte in tavola rendendo la situazione davvero intricata. Buffon ...

Milan - Suso doppia tegola/ Salta la Fiorentina e addio in estate? E Donnarumma rischia la contestazione : Milan, Suso doppia tegola, Salta la Fiorentina e addio in estate? E Donnarumma rischia la contestazione allo stadio San Siro domenica sera: ecco le utime indiscrezioni(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:40:00 GMT)