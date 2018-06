Il Manchester City è il primo club di Premier con un team di eSports in Cina

Calciomercato Napoli - Jorginho si avvicina al Manchester City : Decisiva l'intermediazione del ds Giuntoli, partito in direzione di Londra per chiudere l'affare: ai campani 50 milioni, con l'eredità dell'italo-brasiliano che sarà raccolta da Diawara

Jorginho al Manchester City?/ Napoli e Citizens non ancora d’accordo : parla l’agente : Jorginho al Manchester City? Napoli e Citizens non sono ancora d’accordo: parla l’agente del centrocampista, che racconta anche di Guardiola e Ancelotti(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Napoli - il Manchester City propone una contropartita tecnica per Jorginho : Manchester City sempre vicino al colpo Jorginho dal Napoli, adesso però il club inglese sta tentando di limare la cifra da versare a De Laurentiis inserendo una contropartita Il Manchester City sta cercando di concludere celermente il colpo Jorginho dal Napoli. Il regista della squadra di Ancelotti, potrebbe lasciare il club per approdare alla corte di Guardiola, per una cifra che supererebbe i 50 milioni di euro. Il City però, secondo il ...

Napoli - De Laurentiis : “Sarri? Non sono vendicativo”/ “No a 50 milioni dal Manchester City per Jorginho” : Napoli, De Laurentiis: “Sarri? Non sono vendicativo”. E poi rivela un retroscena di calciomercato: “No a 50 milioni dal Manchester City per Jorginho”. Su Carlo Ancelotti...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:09:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Jorginho sempre più vicino al Manchester City : i dettagli : Poca differenza tra domanda e offerta, il Napoli chiede poco più di 50 milioni mentre la proposta del Manchester City si aggira intorno ai 45: basta poco per chiudere Il Manchester City appare ormai vicinissimo a Jorginho, centrocampista del Napoli attualmente impegnato con la Nazionale italiana. Il giocatore classe ’91 è un pallino di Guardiola, che farebbe carte false per portarlo con sè in Inghilterra. Danny Lawson La prima offerta del ...

Jorginho al Manchester City/ Accordo vicino - il Napoli pensa a Fabian Ruiz : Jorginho al Manchester City: Accordo vicino per la cessione del centrocampista a Guardiola, il Napoli pensa a Fabian Ruiz del Betis per sostituirlo...(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:15:00 GMT)

Jorginho-Manchester City ai dettagli - il Napoli pronto a pagare una clausola per il centrocampo : Il Napoli è attivissimo sul mercato, l’intenzione è quella di regalare una squadra ancora più competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti movimenti in entrata ed uscita. Ai dettagli una cessione molto importante, stiamo parlando del centrocampista Jorginho, ormai ad un passo dal Manchester City. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il club inglese è disposto a presentare un’offerta leggermente superiore ai ...

Calciomercato Napoli - Jorginho verso il Manchester City : c'è un nuovo indizio : Jorginho, il cervello del Napoli di Sarri, è pronto a fare le valigie destinazione Premier League. La conferma arriva dal suo agente: "Il Manchester City ha fatto un'offerta al Napoli e non...

Stampa Gb - Hart pronto a passare dal Manchester City allo United : L’ex portiere del Torino Joe Hart sarebbe pronto a un cambio di casacca: passare dal Manchester City ai ‘cugini’ del Manchester United. E’ il retroscena rivelato dal ‘Sun’ secondo il quale l’estremo difensore 31enne è orientato ad accettare il posto di vice De Gea allo Utd. Nell’ultima stagione Hart, che ha un contratto coi ‘citizens’, ha giocato nel West Ham con la formula del ...

Manchester is Blue - cinque speciali Sky Sport celebrare la stagione del City : Sky Sport HD dedica una serata intera, ricca di speciali imperdibili, alla squadra campione della Premier League 2017/2018: il Manchester City. Nella stagione in cui i ragazzi di Pep Guardiola hanno infranto ogni record nel principale campionato inglese, cerchiamo di scoprire i punti di forza e i segreti dei Citizens attraverso cinque speciali. Appuntamento , 22 maggio 2018, dalle 20 su Sky Sp...

Calciomercato Inter - Manchester City e Barcellona vogliono Skriniar : rifiutata una maxi offerta [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Inter– Il mercato dell’Inter entra nel vivo, non solo per quanto riguarda le entrate ma anche per il capitolo uscite. Se il direttore sportivo Ausilio ha già piazzato i colpi De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, adesso deve difendersi dagli attacchi delle big europee sui propri campioni. Tra questi c’è Milan Skriniar, su cui sono piombate Manchester City e Barcellona con chiare intenzioni di strappare il difensore ai ...

Allarme Inter - Manchester City e Barcellona sulle tracce di Skriniar : rifiutata già un’offerta milionaria : Il direttore sportivo Ausilio avrebbe già rifiutato un’offerta da 50 milioni di euro per Skriniar, giunta da una squadra tra Barcellona e Manchester City Il mercato dell’Inter entra nel vivo, non solo per quanto riguarda le entrate ma anche per il capitolo uscite. Se il direttore sportivo Ausilio ha già piazzato i colpi De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, adesso deve difendersi dagli attacchi delle big europee sui propri campioni. ...

Manchester City - rinnovo e maxi-stipendio per Guardiola : ma Lippi lo batte : Una cifra monstre che consente a Guardiola di scavalcare il rivale José Mourinho in vetta alla classifica degli allenatori di club più pagati al mondo, visto che lo 'Special One' prende 'appena' 17 ...

Guardiola rinnova con il Manchester City : Fresco vincitore della Premier League, Pep Guardiola ha firmato un nuovo contratto con il Manchester City, fino al 2021. E’ l’impegno più a lungo termine assunto in carriera dal tecnico catalano che, se raggiungerà la scadenza del nuovo accordo, sarà rimasto cinque anni sulla panchina del club inglese. Guardiola ha iniziato l’attività di tecnico ad alto livello nel 2008, restando quattro anni al Barcellona, con il quale ha ...