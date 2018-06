"Così difenderò il Made in Italy Alleanza con Francia e Spagna" : "La priorità da ministro dell'Agricoltura in questo momento è la problematica della PAC (Politica Agricola Comune), visto e considerato che il 18 giugno saremo a Bruxelles a trattare proprio la tematica della PAC con tutti i ministri... Segui su affaritaliani.it

"Così difenderò il Made in Italy Alleanza con Francia e Spagna" Il ministro Centinaio ad Affari : "La priorità da ministro dell'Agricoltura in questo momento è la problematica della PAC (Politica Agricola Comune), visto e considerato che il 18 giugno saremo a Bruxelles a trattare proprio la tematica della PAC con tutti i ministri... Segui su Affaritaliani.it

Il Made in Italy e i distributori automatici : apre Venditalia : Milano, 6 giu. , askanews, Un settore forse poco appariscente, ma in realtà radicato nelle abitudini di tutti noi. A Fieramilanocity si è aperta la 20esima edizione di Venditalia, il più noto evento ...

Il M5s contro la Tunisia : "Non importare più l'olio - il Made in Italy va difeso" : Tunisia ancora nel mirino del nuovo governo Lega-Movimento 5 Stelle. Dopo la polemica di Matteo Salvini, che ha accusato il Paese del nord Africa di "esportare galeotti" in Italia, provocando la dura reazione di Tunisi, è il turno dei pentastellati.I 5stelle, ora, criticano l"esportazione di olio d"oliva tunisina, dannosa per il made in Italy del settore, visto che i nordafricani godono delll'esenzione dai dazi concessa da Bruxelles per il 2016 ...

Arredo - export Made in Italy a rischio negli Stati Uniti : Road show attraverso i distretti italiani del legno Arredo fra eccellenze produttive e attività peculiari dei territori, percorso di confronto e approfondimento con grandi aziende e pmi che si è ...

Molteni - il colosso dal cuore artigiano «Col Made in Italy arrediamo il mondo» : Quando siete entrati nel mondo del contract? Oggi siete fra i leader delle grandi realizzazioni chiavi in mano, alberghi, musei, ospedali. Quanto incide sul fatturato questa attività? «Siamo entrati ...

#OperaUnesco : Pecoraro Scanio lancia nuova campagna a tutela del Made in Italy culturale : “Da anni sono state presentate varie proposte per far riconoscere il Belcanto e l’Opera lirica italiana come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità ma non è mai stata avanzata una candidatura ufficiale da parte della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Se la Cina è riuscita a far iscrivere l’Opera cantonese non vedo perché l’Italia non debba preservare una tra le più importanti tradizioni ...

Made in Italy - Coldiretti : stop delle sanzioni alla Russia vale 3 miliardi : Lo stop delle sanzioni alla Russia vale 3 miliardi di euro di esportazioni Made in Italy all’anno che sono andate perse dopo l’embargo deciso da Putin come ritorsione alle misure attivate dall’Occidente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti che esprime apprezzamento per le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul fatto che l’Italia si farà promotrice “di una revisione del sistema delle sanzioni” nel discorso di ...

Arriva Multiversum - il bitcoin Made in Italy : Nel variegato mondo delle criptovalute mercato internazionale , l'ultima novità Arriva dall'Italia con Multiversum che, secondo il suo creatore, Andrea Taini, non ha fini speculativi ma punta a ...

F.Profumo : con industria 4.0 per Made in Italy mercato più ampio : Così Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, in un'intervista ad Askanews, dove spiega a che punto è l'Italia, cosa sta succedendo nel mondo e …

Brexit - Coldiretti : potrebbero andare in fumo 3 - 3 miliardi di esportazioni agroalimentari Made in Italy : Con lo scenario apocalittico andrebbero in fumo 3,3 miliardi di esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna realizzati nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in merito agli effetti della peggiore ipotesi di Brexit senza accordo il 29 marzo prossimo messo a punto da alti funzionari del governo britannico. Una eventualità drammatica per i sudditi della Regina, ma anche – sottolinea la Coldiretti – per le ...

Agricoltura - ministro Centinaio : necessario “attivare le procedure a tutela del Made in Italy” : “Le indicazioni che fin da domani daro’ ai miei uffici sara’ quella di attivare tutte le procedure che possono aiutare a tutelare il Made in Italy. Poi se dovro’ andare a picchiare i pugni in Europa, dove si definiscono le politiche agricole, per difendere questo principio, non mi tirero’ certo indietro. Per quanto riguarda l’etichettatura faro’ una battaglia affinche’ i consumatori sappiano quello ...

Dazi - Coldiretti : “Con la guerra di Trump a rischio 40 - 5 miliardi per il Made in Italy” : La decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump scatena una guerra commerciale che mette a rischio 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti con gli autoveicoli ed il cibo che rappresentano le principali voci. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’entrata in vigore dei Dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio da Ue, Canada e Messico annunciata dal segretario al Commercio Usa. Un annuncio che – ...