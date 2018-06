Il Joker di Jared Leto avrà un film tutto suo

nerdgate

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Ildiunstandalone interamente dedicato a lui. La Warner ha deciso quindi di espandere ufficialmente l’universo di Suicide Squad, anche dopo la recente notizia dell’arrivo di un(vietato ai minori) dedicato alla Harley Quinn di Margot Robbie. la notizia l’ha riportata il sito web Variety e per adesso non si sa ovviamente nulla, tranne che a quanto pare il produttore sarebbe niente meno chestesso. Ricordiamo inoltre che l’attore attualmente è impegnato con il tour mondiale della sua band Thirty Seconds To Mars per promuovere anche il loro ultimo disco “America”, quindi anche per questo l’inizio delle riprese di questopotrebbero slittare direttamente all’anno prossimo. FONTE: Variety L'articolo Ildiunsuo proviene da nerdgate.