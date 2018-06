Il governo taglierà le pensioni | 360 euro in meno sull' assegno

ilgiornale

: RT @FroioPietro: Tutti a chiedere delle coperture, il governo #Pd #Renzi per i suoi bonus elettorali inutili ha tagliato Sanità e scuola ma… - chiaraturchi63 : RT @FroioPietro: Tutti a chiedere delle coperture, il governo #Pd #Renzi per i suoi bonus elettorali inutili ha tagliato Sanità e scuola ma… - vittoriodiri : RT @FroioPietro: Tutti a chiedere delle coperture, il governo #Pd #Renzi per i suoi bonus elettorali inutili ha tagliato Sanità e scuola ma… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) IlConte è stato chiaro:le. A finire nel mirino con una sforbiciata del 5 per cento sono gli assegni di oltre 30mila pensionati. Un'operazione del genere, come sottolinea ilMessaggero, porterebbe ad un risparmi per lo Stato di 115 milioni di. Secondo quanto annunciato dalla maggioranza i tagli riguarderebbero tuti gli assegni che superano i 5milanetti mensili. L'in questo caso verrebber ricalcolato con con il sistema contributivo.Nella maggior parte dei casi di fatto il risultato del nuovo calcolo porterebbe ad un effetto negativo'ammontare dell'. Ma vediamo nel dettaglio quanto andrebbe a perdere un pensionato. Ad esempio su undi 5.840netti ci sarebbe una sforbiciata di 285netti al mese con una perdita di 3.700in dodici mesi. Con unda 5.573netti ci sarebbe un tagluo di 284 ...