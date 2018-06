Il gambero che si è tagliato la chela per non farsi cucinare

gqitalia

(Di mercoledì 6 giugno 2018) La passione per i social e i video emozionali sugli animali non risparmia la Cina da cui arriva il video virale della settimana conosciuto come ilche fugge dalla zuppa o tagliarsi unaper la libertà. La storia è lineare, educativa come una storia di Gianni Rodari e spietata come una folgorazione di Tarantino. Unfugge dal piatto che la sorte gli aveva assegnato per insaporire una zuppa, ma non riesce a trascinarsi fuori con tutto il corpo perché unaormai bollita lo stava trascinando nel baratro. L’unica possibilità di salvezza era liberarsi dall’arto ormai compromesso. Una decisione drastica e all’apparenza dolorosa. Il piccolo eroe non esita un attimo ad amputarsi per fuggire dall’inferno al pomodoro e peperoncino in cui i suoi compagni si erano già irrimediabilmente abbandonati. Le storie in cui qualcuno riesce a capovolgere un destino ormai segnato sono ...