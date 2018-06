Il Ftse Mib calerà ancora prima di ripartire | i titoli up e down

Borsa - Milano chiude in calo : Ftse Mib -1 - 18% : La Borsa di Milano chiude in rosso nel giorno in cui il governo Conte chiede la prima fiducia al Senato: l'indice Ftse Mib registra, infatti, un calo dell'1,18%, a 21.750 punti. Chiusura in calo anche ...

Piazza Affari accelera al ribasso nel finale - lo spread torna sotto pressione. Ftse Mib -1 - 18% : L'operazione di restyling coinvolger? anche il sito web , non subito ma a fine 2018/inizio 2019, e comprender? il lancio di un terzo allegato mensile del venerd? focalizzato sul mondo dell'impresa. ...

Borsa - a Piazza Affari Ftse Mib -1 - 18% : 18.11 Chiusura di seduta in ribasso per la Borsa. Piazza Affari, nel giorno in cui il governo Conte si presenta al Senato per il voto di fiducia. L'indice Ftse Mib segna -1,18% a 21.750 punti; l'All Share cede l'1,02%. Intanto lo spread Btp-Bund chiude in rialzo a 236 punti, con il rendimento del decennale al 2,73%. Le altre Borse europee: Parigi chiude a -0,22%, Francoforte guadagna lo 0,13% mentre Londra cede lo 0,70%.

Piazza Affari inverte subito la rotta - Ftse Mib +0 - 13% : Roma, 5 giu. , askanews, - Dopo un avvio negativo, Piazza Affari inverte decisamente la rotta, con l'Ftse Mib che ora guadagna lo 0,13%, a 22.039 punti. 5 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Piazza Affari apre in calo - Ftse Mib -0 - 2% a 21.970 punti : Avvio di seduta debole per Piazza Affari nel giorno in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiede la fiducia al Senato. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in calo dello 0,2% a ...

Piazza Affari chiude in negativo : Ftse Mib perde lo 0 - 45% : Chiusura in moderato ribasso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari cede lo 0,45% a 22.009,95 punti.

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 4/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il principale indice della Borsa di Milano , attestandosi a 22.006, con un calo dello 0,47%. Attesa per il resto ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 4/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si contrae la performance del derivato italiano con i prezzi allineati a 21.995 per una discesa dello 0,50%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di ...

Andamento Future Ftse Mib del 4/06/2018 - ore 15.40 : Il FIB si muove in territorio negativo. In moderato rialzo il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha avviato gli scambi a quota 22.330, con un decremento di 55 punti rispetto alla ...

Borsa italiana positiva e spread in calo - focus su UniCredit/SocGen. Ftse Mib +0 - 64% : FT aggiunge però che l'evoluzione della situazione politica in Italia potrebbe determinare un allungamento a circa 18 mesi della tempistica ipotizzata per l'operazione, il che sarebbe peraltro ...

Andamento Future Ftse Mib del 4/06/2018 - ore 9.30 : Scambi in positivo per il FIB che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 22.330 in crescita dello 0,86%, rispetto alla ...

Future Ftse Mib a confronto con una importante resistenza : Il Future Ftse Mib e' stato in balia nelle ultime settimane della evoluzione della scena politica, e non solo di quella italiana , anche in Spagna c'e' stato un cambio di governo travagliato, , subendo un esteso ribasso dai massimi di inizio maggio a 24175 punti ai minimi del 29 maggio a ...

Ftse Mib in acque più tranquille - ma non troppo! Scenari attesi : Inutile dire che i problemi non sono risolti, visto che ora bisognerà fare i conti con le prime mosse di un Governo che porta con sè non poche incertezze per i possibili risvolti che la sua politica ...

Ftse Mib in acque più tranquille - ma non troppo! Scenari attesi : Si allentano alcune tensioni, ma la politica resta in primo piano Il Ftse Mib ha vissuto una settimana a due facce visto che nelle prime due giornate ha continuato a scivolare verso il basso fino a ...