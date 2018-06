Il filosofo Franco Bolelli | «Sacko | un bel simbolo | che non cambierà le cose»

vanityfair

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Quello che può la forza di un’immagine simbolica non possono dibattiti e incontri politici. La storia diSoumayla, il 29enne del Mali, ucciso a colpi di fucile il 2 giugno a San Calogero (Vibo Valentia), è diventata quella che tutti citano: persino il premier Giuseppe Conte, nel suo discorso programmatico, l’ha ricordata come la vicenda di «uno tra i mille braccianti con regolare permesso di soggiorno che ogni giorno nel nostro Paese si recano al lavoro in condizioni che si collocano sotto la soglia di dignità. A loro e ai loro familiari dobbiamo tutti un commosso pensiero». E ora molti la citano per dar forza alle idee di accoglienza e pure a quelle di necessaria regolamentazione degli immigrati, per supportare le argomentazioni di chi ben accetta gli stranieri e di chi li vuole fuori. La usano quelli di sinistra e quelli di destra. «Il tema dell’immigrazione ...