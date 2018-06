Il collega morì travolto | lui  da 2 settimane dorme sul tir «Devo sorvegliare il carico»

Tumori : uno studio collega i metalli del suolo alla mortalità a causa del cancro : Il rischio di morire di tumore non è lo stesso in tutte le aree geografiche. Esistono molti fattori che esercitano un’influenza e, tra questi, il tipo di terreno, poiché può contenere metalli pesanti e semimetalli che sono cancerogeni per gli umani. L’esposizione cronica a questi elementi tossici, che entrano nel corpo attraverso la catena alimentare, potrebbe aumentare la frequenza di alcuni Tumori in determinate zone. Per questi motivi, i ...