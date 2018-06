Il ciclo dell' acqua tra scienza | storia e poesia | l' approfondimento degli alunni di

Giornata mondiale dell'ambiente : norme più severe per riciclo rifiuti : Per Federconsumatori servono norme più severe in tema di riciclaggio dei rifiuti. Solo una piccolissima parte di plastica viene riciclata

Giornata mondiale dell’Ambiente - i Geologi : “contrastare l’inquinamento da plastica incentivando le attività di recupero e di riciclo dei materiali plastici” : “L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non biodegradabili nei mari e negli oceani costituiscono una grave minaccia e un pericolo per l’habitat marino ricco di biodiversità e fondamentale per la vita dell’uomo”. Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatore della Commissione Ambiente CNG, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente 2018 che si celebra il 5 ...

Festa della Repubblica - l'Emiciclo si tinge del tricolore : L'Aquila - Per celebrare il 2 giugno, ieri sera e per tutta la notte la facciata di Palazzo dell'Emiciclo, a L'Aquila, è stata illuminata di verde, bianco e rosso. "E' il segno di un rispetto istituzionale nei confronti della Repubblica Italiana ma soprattutto dei tanti e di tutti coloro che hanno donato la loro vita affinché l'Italia potesse essere uno Stato libero e democratico" ha detto il ...

ciclone Mekunu : gravi danni in Oman e Yemen - il bilancio delle vittime sale a 13 : Il Ciclone Mekunu ha investito l’Oman e lo Yemen nel corso del fine settimana: secondo la polizia dell’Oman hanno perso la vita almeno 13 persone. L’aeroporto internazionale di Salalah è stato riaperto, ma nel Paese sono ingenti i danni provocati dal Ciclone, soprattutto alle linee elettriche. Prima di colpire l’Oman la perturbazione si era abbattuta sullo Yemen, sull’isola di Socotra, dove sono state evacuate oltre ...

Al via "Wake Up Innovators" - ciclo di incontri dedicati alla cultura dell'innovazione. Padroni di casa Doxa e Connexia : ... platform thinking e blockchain business ", per scoprire come potrebbero cambiare marketing, comunicazione e branding, prendendo spunto dalle provocazioni del suo ultimo saggio, Il Mondo Dato Cinque ...

ciclone Sagar - inondazioni in Somalia : sale a 25 il bilancio delle vittime : Si è aggravato il bilancio delle vittime del Ciclone Sagar che si è abbattuto lo scorso fine settimana diverse aree della Somalia. I media locali riferiscono di 25 vittime, 27 dispersi e almeno 700 mila persone colpite dalle inondazioni, tra cui centinaia di migliaia di bambini. Il maggior numero di vittime e i danni più rilevanti sono stati riscontrati nell’autoproclamata Repubblica Somaliland, dove almeno 700 fattorie sono state ...

Tre giorni di maltempo aspettando l'arrivo dell'anticiclone Scipione : Roma - Avvio di settimana da dimenticare. Ci aspettano tre giorni di maltempo, ma la svolta è vicina. Oggi e domani temporali e piogge si faranno via via più frequenti su tutto il Nord e poi verso le regioni centrali, con fenomeni localmente intensi sulla Toscana, sul Lazio (attenzione a Roma) e sull'Umbria. Diffuso maltempo anche al Sud, soprattutto sulla Campania e sulla Basilicata. Non verranno risparmiate dalle precipitazioni ...

Meteo - ancora maltempo sull’Italia ma è in arrivo il caldo dell’anticiclone africano : Inizio di settimana ancora all'insegna del maltempo su gran parte delle regioni italiane. Una fase che però è destinata a esaurirsi nel corso della settimana con l'arrivo di un anticiclone che spingerà masse d'aria di origine africana verso il Mediterraneo.Continua a leggere

Uomo e mistero della vita - in biblioteca un nuovo ciclo di conferenze : Una rassegna intitolata 'Dalla scienza della vita all'arte del vivere: biofilosofia', promossa dal cardiologo Mirko Allegri. Il primo incontro sarà intitolato 'Dai primi passi nella savana al primo ...

Solo il 34% delle scuole del primo ciclo è accessibile ai disabili : Solo il 34% delle scuole del primo ciclo è accessibile ai disabili Lo rivela l’Istat nel Rapporto annuale 2018, dal quale emerge che al Sud le scuole attrezzate sono Solo il 26%. Secondo l’indagine gli alunni con disabilità nell'anno scolastico 2016-2017 sono stati quasi 160mila, un numero in costante aumento negli ultimi 15 ...

Meteo - ciclone in arrivo : sarà una festa della mamma sotto la pioggia : Un poderoso ciclone Nord-Atlantico entro la serata di domenica raggiungerà l'Italia, interessando inizialmente le regioni di Nord-Ovest. Il tempo non migliorerà neppure la prossima settimana. Temperature in graduale diminuzione a partire da domenica e soprattutto da lunedì con valori termici diurni che torneranno sotto i 20 gradi su moltissime città.Continua a leggere

Rarissimo ciclone subtropicale nel Pacifico sudorientale a largo delle coste del Cile : Un Rarissimo ciclone subtropicale si è formato a largo della costa centrale del Cile nell’Oceano Pacifico sudorientale, diverse centinaia di chilometri a ovest delle coste del Sud America. Il satellite EUMETSAT ha scoperto che il sistema aveva un centro di bassa pressione ben definito con venti di 65/70 km/h e un’attività temporalesca superficiale intorno, ma non nel suo centro. Questi ingredienti definiscono il sistema come una tempesta ...

Destiny 2 e La Mente Bellica nell'occhio del ciclone : "gli Assalti sono livelli della campagna riciclati" : I sequel hanno solitaMente un obiettivo molto preciso: partire da una base solida migliorando ciò che già funzionava e risolvendo tutto ciò che invece non convinceva la community di giocatori che intanto è andata formandosi. Una componente in cui Destiny 2 ha probabilMente fallito rispetto al primo capitolo è il rapporto con la fanbase, incrinatosi in più di un'occasione nel corso dei mesi successivi all'uscita a causa di scelte discutibili e un ...