Il cercatore di applausi e i suoi 47 ma anche

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Vanitoso. In fondo non c'è nulla di male ad essere vanitosi, fin quando non si mette in piazza quest'umana debolezza permettendo agli altri di decifrarla attraverso il linguaggio del corpo. Fa perdere un sacco di punti sul tabellone. È come quel tale il cui cane aveva imparato a giocare a poker, peccato che agitasse la coda quando aveva un buon punto. E allora, l'ambizioso cattedratico Giuseppe Conte ieri in Senato sembrava che parlasse a una convention aziendale anziché davanti a una Camera del Parlamento. E purtroppo quasi tutti gli interventi della sua parte sono restati sulla lunghezza d'onda corta: enfatici, rabbiosi, pieni di complessi, desolatamente banali. Il leader, che imbarazzo, si umettava con la lingua il dito per voltare pagina come un vecchio parroco o una vecchia zia, e levava poi lo tesso dito umido per zittire i contestatori come un don Abbondio arrabbiato. Accanto a ...