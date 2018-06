Il bus degli studenti pubblicizza la cannabis | scoppia la polemica Rimuovete

TV RAI1 : viaggio di “Speciale Tg1” nel Paese degli abusi : Crescono al ritmo di 50 al giorno gli edifici abusivi in Italia. Su dodici milioni di case, un milione e mezzo oggi è fuorilegge, più del 10 per cento del totale. Con tre condoni in trent’anni (1985, 1994, 2003), abbiamo speso 60 miliardi di euro per portare strade, luce, acqua e fognature nelle aree sanate. Dai comuni ne sono stati incassati, invece, solo 15, un quarto. Comincia da questo quadro d’insieme il viaggio di “Speciale Tg1” nel Paese ...

Buche - sciagure degli autobus e cadute dei motociclisti : il degrado di Roma : Le Buche a Roma hanno ostacolato anche il Giro d'Italia . Eppure, la soluzione al problema non sembra ancora arrivare. Non sono bastati i morti, i feriti e i numerossimi problemi alla vialbilità. ...

Spie sui bus - 150 euro a chi segnala quelli senza biglietto e le scorrettezze degli autisti : La trovata della società per il trasporto pubblico locale dell’Alto Adige: concorso a premi per cinquanta posti da osservatori sui mezzi pubblici: dovranno segnalare anomalie tra passeggeri e astisti delle corse in cambio di un buono spesa da 150 euro.Continua a leggere

Sapeva degli abusi di un prete su due chierichetti e non face nulla : condannato arcivescovo : L’arcivescovo di Adelaide, Philip Wilson, Sapeva degli abusi sessuali a due chierichetti da parte di un prete pedofilo. Ma ha sempre taciuto. E’ quanto ha stabilito un tribunale australiano che ha condannato l’ecclesiastico a due anni di carcere. Wilson è il membro di più alto grado della Chiesa cattolica mai condannato al mondo per questo tipo di reato.Continua a leggere

Firmata la prima regolarizzazione degli ex occupanti abusivi di Arghillà Nord : L'iniziativa, che prevede un intero pomeriggio di dibattiti, sport, musica, cui prenderà parte anche il sindaco della Città Giuseppe Falcomatà, si terrà martedì 22 maggio a partire dalle ore 16:00 ...

Chiude il pub a San Pasquale - il titolare : 'Bari è degli abusivi. A me 200 controlli in un anno' : L'imprenditore 36enne Giovanni Padovano Chiude anche il pub in via Enrico Toti, nella stessa zona dove aveva già cessato un'altra attività. Siamo nel quartiere San Pasquale di Bari. Il Bulldog cafè di ...

Karate - la situazione degli azzurri verso Tokyo 2020. Michele Martina piacevole sorpresa - Luigi busà e Sara Cardin gradite conferme : Sprizza gioia da tutti i pori la pattuglia azzurra che ha fatto faville a Novi Sad (Serbia), dove sono andati in scena gli Europei 2018 di Karate. Dieci medaglie (due ori, tre argenti e cinque bronzi) hanno impreziosito una spedizione davvero epica, che ha consolidato la presenza dell’Italia tra le Nazioni di maggior rilievo nel panorama continentale, ed anche mondiale, della disciplina. Il biennio che ha appena avuto inizio proietterà gli ...

Le migliori imprese europee gareggeranno dal vivo nella finale degli European business Awards - sponsorizzati da RSM : ... PR Newswire consente alle imprese di tutto il mondo di sfruttare opportunita' ovunque esistano. PR Newswire serve decine di migliaia di clienti da uffici in Europa, Medio Oriente, Africa, America e ...

[Il retroscena] Di Maio ministro degli esteri - Salvini agli interni e il rebus del premier terzo. Ecco il governo Lega-M5S : Se l'ex olimpionico Domenico Fioravanti, per il quale era stata prenotato il dicastero dello Sport, è scomparso dai radar, lo stesso non si può dire invece per Lorenzo Fioramonti. L'economista, ...

Roma - un altro mezzo a fuoco : paura sul bus degli studenti : Un altro bus è andato a fuoco a Roma , dopo quello esploso stamani in pieno centro . Un mezzo della linea 06 si è incendiato in una zona periferica, in via di Castel Porziano , di fronte a una scuola. ...

Abusi e scandali sessuali - Polansky e Cosby espulsi dall'Academy degli Oscar : "Non sono idonei". Bill Cosby e Roman Polanski sono stati liquidati così dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, cioè l'organismo che assegna i premi Oscar negli Stati Uniti. I due sono stati espulsi, a seguito di una riunione del board avvenuta martedì sera, alla luce degli scandali di aggressioni sessuali in cui sono stati coinvolti. "Questa decisione - ha annunciato l'Academy stessa - è stata presa in conformità con gli standard di ...

Facebook entra nel business degli incontri : Il mondo degli incontri ha un nuovo competitor. Facebook infatti ha deciso di approdare nel mercato dei siti di incontri,