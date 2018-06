Il 46% degli italiani promuove Conte | sei su dieci a favore dell' abbandono dell' austerità

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il 46%vede positivamente il prof. Giuseppenel ruolo di Presidente del Consiglio. Di parere differente è il 29%, mentre 1 italiano su 4 ritiene che sia ancora troppo presto per esprimere un'opinione. È uno dei dati'indagine realizzata dall'Istituto Demopolis per la trasmissione Otto e Mezzo (La7) dopo il primo discorso in Parlamento del nuovo Premier. Poco più di 2 settimane addietro, nel giornoa propostaa sua nomina,risultava noto ad appena il 3%. Il dato cresce al 54% il 27 maggio, nel momentoa rinuncia all'incarico al Quirinale, per attestarsi oggi all'81%: si tratta, secondo il trend Demopolis, di un incremento di notorietà senza precedenti, di quasi 80 punti in 15 giorni. Del suo primo intervento di ieri al Senato alcuni passaggi sono stati particolarmente apprezzati dall'opinione pubblica: ...