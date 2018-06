Il 21 giugno a Roma torna la Festa della Musica

Animali : il 9 e 10 giugno al Bioparco di Roma un evento dedicato agli orsi salvati in Albania [GALLERY] : 1/6 Credit: Archivio Bioparco – Massimiliano Di Giovanni ...

Gli ospiti di Fabrizio Moro allo stadio Olimpico di Roma il 16 giugno - da Fiorella Mannoia a Meta e Ultimo : Il concerto di Fabrizio Moro allo stadio Olimpico di Roma il 16 giugno, prima tappa del lungo tour estivo del cantautore Romano, avrà tre ospiti d'eccezione, annunciati dall'artista durante la partecipazione al serale di Amici di Maria De Filippi del 3 giugno. Saranno Fiorella Mannoia, Ermal Meta e Ultimo i tre artisti che si esibiranno insieme a Moro per il suo debutto allo stadio Olimpico, un concerto-evento con cui il cantautore celebra i ...

Security Summit : a Roma il 6 e 7 giugno : Security Summit: a Roma il 6 e 7 giugno il punto sulle nuove sfide del Cybercrime, tra Intelligenza Artificiale e Privacy. La due giorni chiama a raccolta i rappresentanti delle istituzioni: – tra cui Nunzia Ciardi, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e Giovanni Reccia, Comandante del Nucleo Speciale Frodi tecnologiche della Guardia di Finanza – insieme aimaggiori esperti italiani sulle nuove minacce della ...

Un Palco per Tutti il 6 giugno al Contestaccio di Roma : Torna per la settima serata di selezione, il contest Un Palco per Tutti il 6 giugno al Contestaccio di Roma, con lo scopo di selezionare le migliori band emergenti del Lazio (concorso.martelive.it/regolamento). Un Palco per Tutti è una serata di musica fresca e innovativa, dove scoprire nuovi artisti emergenti e votare il vostro preferito, così che possa vincere il PREMIO GIURIA POPOLARE Contestaccio, che dà la possibilità alla band più votata ...

Venerdì 8 giugno ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma : Durerà quattro ore e riguarderà sia i mezzi di ATAC che di Roma TPL: le cose utili da sapere The post Venerdì 8 giugno ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

Calciomercato Roma : Alisson Becker - le ultime notizie al 4 giugno : In questi giorni, dalla fine della stagione ad oggi, sono state molte le voci di mercato riguardanti il portiere giallorosso Alisson Becker. notizie affermavano che l'aumento di capitale della società non era abbastanza e pertanto bisognava cedere qualcuno a malincuore. Dopo la sua ottima stagione, il numero 1 giallorosso Alisson, è finito nel mirino dei campioni i carica dell'UEFA Champions League. Il Real Madrid infatti avrebbe chiesto ...

Roma : Il 10 giugno #ViaLibera - stop ad auto e moto : Roma – Parte domenica 10 giugno, dalle 10 alle 19, l’iniziativa #ViaLibera. Si tratta di un’unica rete ciclopedonale che attraverserà tutta Roma con strade off-limits ad auto e scooter. Il percorso interesserà più strade. Da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo). Da via dei Fori Imperiali a largo Corrado Ricci. Da via XX Settembre a piazza Venezia. E poi ancora viale Manzoni, via Labicana, via Veneto e viale Regina ...

Roma - il 7 giugno parte la campagna abbonamenti : parte la campagna abbonamenti di AS Roma per la stagione 2018/19. Il club giallorosso ha comunicato sul sito ufficiale modalità e prezzi per il rinnovo e la vendita: rispetto allo scorso anno tutti i ...

"Letterature". Festival Internazionale di Roma - 7 giugno : ... presentazioni e dibattiti e con la nuova sezione Letterature Off che, nei weekend fino al 23 giugno, divulgherà i temi del Festival attraverso concerti, spettacoli, letture, laboratori per bambini, ...

Roma. Al via il 27 giugno la nuova stagione del Silvano Toti Globe Theatre : Start il 27 giugno per la nuova stagione del Silvano Toti Globe Theatre, unico teatro elisabettiano d’Italia, costruito secondo il

2 giugno - contromanifestazione a Cagliari : ANSA, - Cagliari, 2 GIU - Niente bandiere italiane per la Festa della Repubblica, solo vessilli con i quattro mori, rossoblù, rossi, arcobaleno e uno dell'Irlanda. E poi le classiche bandierine con la ...

Supermercati aperti oggi 2 giugno 2018/ Milano e Roma - negozi e centri commerciali : la lista degli outlet : Supermercati aperti oggi 2 giugno 2018, Roma e Milano: negozi e centri commerciali, tutte le info sulle aperture nel giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:24:00 GMT)

FARMACIE DI TURNO APERTE OGGI - 2 giugno 2018/ Roma e Milano - orari e info : le aperture a Firenze : FARMACIE di TURNO APERTE il 2 GIUGNO 2018, OGGI sabato Festa della Repubblica: ultime notizie Milano e Roma, l'elenco completo con informazioni e orari(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:10:00 GMT)