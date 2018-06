Ian Somerhalder e Nikki Reed | le foto della loro vacanza romantica ti faranno venire

Ian Somerhalder a caccia di vampiri in V-Wars : i dettagli sulla serie Netflix con Damon Salvatore di The Vampire Diaries : Ian Somerhalder da vampiro a cacciatore, o quasi, per Netflix e la nuova V-Wars. Non sono ancora iniziate le riprese della nuova serie che vedrà come protagonista l'amato Damon Salvatore di The Vampire Diaries ma quello che è certo è che le novità non mancano. Proprio in questi giorni sono stati annunciati altri nomi che faranno parte del cast della serie tratta dal libro di Jonathan Maberry. In particolare, si tratta di un volto noto di ...

Ian Somerhalder e l’anniversario dei tre anni con Nikki Redd : «Quando ti diverti - il tempo vola» : Tre anni e molti altri ancora. Nikki Reed e Ian Somerhalder, una delle coppie più solide (e romantiche) di Hollywood festeggiano il tempo che è trascorso dalle nozze dell’aprile 2015, celebrate su un prato, davanti al tramonto di Santa Monica. Due dediche (molto) romantiche per dire «fin qui, tutto bene». Inizia lei, 29 anni e mamma di Bodhi Soleil, loro prima figlia, venuta al mondo nel luglio 2017: «Il mio compagno di vita. Ci siamo ...

Ian Somerhalder - da Vampire Diaries a V – Wars - serie tv Netflix sui vampiri : Con quegli occhi color del ghiaccio e la pelle diafana, Ian Somerhalder sembra essere nato apposta per interpretare serie tv sui vampiri: la sua nuova avventura tra le creature della notte si chiama V-Wars. Come riporta Hollywood Reporter infatti Somerhalder (alias Damon Salvatore di Vampire Diaries) è stato chiamato a prendere parte a questa nuova serie tv di 10 episodi serie targata Netfllix, basata sull’omonima graphic novel di Jonathan ...

Ian Somerhalder torna nel mondo dei vampiri grazie a Netflix : i dettagli su V-Wars : Ian Somerhalder non dimentica The Vampire Diaries. Tranquilli, non parliamo di notti insonni alle prese con i ricordi di una ex collega e fidanzata o di denti aguzzi da lucidare ricordando i vecchi tempi ma della voglia di rimettersi in gioco e di tornare a fare tv con una serie che lo riporterà in quello stesso mondo. Nelle scorse settimane vi abbiamo riportato la notizia che riguardava il ritorno di Ian Somerhalder sul set per una serie tv ...