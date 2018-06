I nuovi alleati esteri di Salvini per respingere i migranti in mare

Telecom - nuovi alleati per Elliott : Cinzia Meoni Sulla battaglia tra Elliott e Vivendi per la governance di Tim torna in pressing la Consob. Il gruppo di tlc ha dovuto convocare per oggi un cda straordinario con all'ordine del giorno ...

Siria - Mosca : “Attacco a Douma fatto da 007 occidentali. Intervento Usa e alleati a Damasco? nuovi profughi in Europa” : “Abbiamo dati inconfutabili: l’attacco chimico di Douma, in Siria, è stato organizzato. E i servizi speciali di un paese, che ora sta cercando di essere nelle prime file della campagna russofoba, sono stati coinvolti in questa messa in scena“. All’indomani delle dichiarazioni di Usa ed Europa sull’uso delle armi chimiche da parte di Assad in Siria lo scorso 7 aprile, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ...