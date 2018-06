I migliori posti dove stare nudi e felici

vanityfair

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Sono 20 milioni in Europa, 80.000 in Italia, 5.000 dei quali tesserati con un’associazione, quindi non solo praticanti, ma convinti. Il popolo naturista è ampio e il 6 giugno ha una sua Giornata Mondiale, l’occasione per ricordare il senso della loro scelta, che non è semplicemente quella di «andar», ma è la «filosofia di vita di chi cerca di vivere in armonia con l’ecosistema, nel rispetto della natura e degli altri», come commenta al telefono con noi Giampietro Tentori, presidente dell’Associazione Anita (Associazione Naturista Italiana, www.naturismoanita.it). LEGGI ANCHELa casa di vacanza persti si affitta su NaturistiBnB Anita, una delle due associazioni storiche italiane nasce nel 1966 per dare voce a un movimento che in quegli anni andava formandosi:«La liberazione sessuale ha trasformato quelle che fino ad allora erano le teorie filosofiche in ...