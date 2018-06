I 7 più grandi scandali nella storia della tecnologia

Le grandi compagnie petrolifere sono sempre più interessate all’America Latina : L'epoca delle nazionalizzazioni è finita, in quei paesi, e c'è invece grande necessità di investimenti stranieri The post Le grandi compagnie petrolifere sono sempre più interessate all’America Latina appeared first on Il Post.

Vincenzo Incenzo : «Le mie parole per i più grandi - da Lucio Dalla a Renato Zero - pensando a Romeo e Giulietta» : Ci sono due momenti chiave nella vita di VIncenzo Incenzo . Il primo durante le selezioni di Sanremo , con Pippo Baudo direttore artistico che bocciava ripetutamente le canzoni presentate Dalla casa ...

Nuovo tour degli U2 nel 2019 negli stadi? Parla Adam Clayton : “Dovremmo tornare in posti più grandi” : Lo scorso 2 maggio l'Experience+Innocence tour ha debuttato a Tulsa e mentre ora si avvia verso la conclusione lo sguardo è già rivolto ad un potenziale tour degli U2 nel 2019. La prosecuzione della tournée della band di Bono al momento non sembra essere in cantiere, ma di sicuro il gruppo trae continua ispirazione dall'esibirsi dal vivo. Il bassista Adam Clayton ne ha Parlato in una recente intervista con Rolling Stones, in cui ha ...

Spief - Mosca : siamo uno dei più grandi mercati al mondo : "Gli investitori sono interessati all'economia di Mosca, perché è uno dei più grandi mercati al mondo, uno dei più promettenti; ci sono 50 milioni di abitanti in tutta la regione circostante, Mosca ...

Agricoltori in piazza - Coldiretti : in 100mila attendono i rimborsi - “la burocrazia fa più danni della grandine” : “La burocrazia fa più danni della grandine” “Stato di calamita’ o Calamità di Stato?”, “Il clima cambia i ritardi restano” sono alcuni degli slogan scritti su striscioni e cartelli che gli Agricoltori provenienti da tutta Italia hanno esposto davanti al Ministro delle Politiche Agricole per protestare contro le insolvenze dello Stato, debitore di mezzo miliardo per il mancato versamento dei contribuiti dovuti per le assicurazione contro le ...

Netflix ridisegna l’interfaccia utente del player con controlli più grandi e nuovi pulsanti : L'azienda ha rinnovato l'interfaccia di Netflix con pulsanti più grandi e aggiungendo quelli per andare avanti e indietro di dieci secondi e il pulsante "Prossimo episodio". I pulsanti per selezionare rapidamente gli episodi e attivare audio e sottotitoli ora sono posizionati nella parte inferiore dell'interfaccia e completi di didascalie. L'articolo Netflix ridisegna l’interfaccia utente del player con controlli più grandi e nuovi ...

Zedda in difesa di Matarella : 'Lega e M5s sono i più grandi imbroglioni' - Sardiniapost.it : Avvallando la proposta di Lega e M5S sul ministro dell'Economia, ci saremmo trovati tutti sotto ricatto: i due partiti avrebbero minacciato l'uscita dall'euro nel tentativo di coprire la grande ...

BUON COMPLEANNO KYLIE MINOGUE / La cantante australiana compie 50 anni : i suoi più grandi successi : KYLIE MINOGUE compie oggi 50 anni: l'artista australiana ha venduto nella sua carriera più di 90 milioni di dischi. I suoi più grandi successi musicali.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:28:00 GMT)

Dal Terzo Valico al “raddoppio” - incubo incompiuta per le grandi opere : In ritardo i lavori per la realizzazione del nodo di Genova. Da progettare o finanziare i collegamenti con le linee esistenti

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome tra i miti del ciclismo. Impresa epica - Tripla Corona ad un passo : tra i più grandi di sempre : Tra i miti del ciclismo, definitivamente. Chris Froome si è ritagliato un posto tra i Campioni di questo sport, ha riscritto letteralmente la storia, ha confezionato un’Impresa impossibile, ha ribaltato il Giro d’Italia con un’azione folle e ai limiti dell’umano: la Venaria Reale-Bardonecchia è già entrata nella leggenda dei pedali, gli 80 chilometri di fuga solitaria compiuti dal britannico sono già stati consegnati ...

Lontano dalle grandi città si vive più felici : Qualcuno potrebbe intitolarla “La rivincita della provincia”. Uno studio della Vancouver School of Economics e della McGill University avrebbe rivelato che gli abitanti delle piccole città e delle campagne sarebbero ben più felici di quelli delle metropoli. I ricercatori hanno infatti svolto sondaggi in oltre 1200 comunità canadesi, ponendo agli intervistati la fatidica domanda: “quanto sei soddisfatto della tua vita da 1 a ...

Tragico lutto : se ne è andato uno dei più grandi del Novecento. Mondo sotto choc : lutto nel Mondo della letteratura: è morto a New York uno dei più grandi scrittori al Mondo. Un vero gigante. La sua morte ha lasciato tutti sconvolti. Secondo quanto riporta il New York Times, è morto in un ospedale di Manhattan all’età di 85 anni “circondato dai suoi amici di una vita che lo hanno profondamente amato”, ha come fa sapere il suo biografo, Blake Bailey. Philip Roth se ne è andato. È stato uno tra i più grandi della ...

Quali sono i quadri più costosi e i più grandi collezionisti d’arte : Secondo Albert Einstein “Uno dei motivi più forti che conducono gli uomini all’arte e alla scienza è la fuga dalla vita quotidiana con la sua dolorosa crudezza e la tetra mancanza di speranza, dalla schiavitù del propri desideri sempre mutevoli.” Per molti miliardari nel mondo l’arte è anche un bene rifugio e talvolta un investimento astuto. Arte miliardaria! La maggior parte dei miliardari possiede arte. Dei 2.208 miliardari del mondo, la media ...