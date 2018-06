I 204 anni dei carabinieri a Trieste | reati giù del 10 ma arresti in aumento

Napoli celebra l'Arma dei carabinieri nel 204esimo anniversario della fondazione : Nella storica caserma 'Salvo D'Acquisto', è stato celebrato il 204esimo annuale della fondazione dell'Arma dei carabinieri. L'evento, al quale hanno presenziato Autorità religiose, civili e militari, ...

Mattarella riceve l'Arma dei Carabinieri : 204 anni sono tanti : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 204esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, ha ricevuto al Quirinale il generale C.A. Giovanni Nistri, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, e una delegazione di Carabinieri.--"Un benvenuto a tutti quanti - ha esordito Mattarella - con molti auguri per questa ricorrenza importante: 204 anni sono davvero tanti. E in questi due secoli e più l'Arma ha ...

Carabinieri : a Venezia si festeggia il 204mo anniversario della fondazione (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Particolare risalto è stato dato: ai presidi dell’Arma (2 Tenenze e 38 Stazioni) presenti anche in piccoli centri e che rappresentano insostituibili presidi di sicurezza e la migliore espressione di prossimità dello Stato alla cittadinanza; al numero dei servizi con compi

Carabinieri : a Venezia si festeggia il 204mo anniversario della fondazione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Un ulteriore riconoscimento è stato dato agli studenti dell’istituto “Guggenheim” per aver partecipato attivamente, con la realizzazione di un manifesto al progetto dell’Arma e di Soroptimist International contro la violenza sulla donne con la realizzazione “Una stanza tu

Carabinieri : a Venezia si festeggia il 204mo anniversario della fondazione : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - Stamattina a Venezia nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri si è tenuta la cerimonia del 204° anniversario della fondazione. Il vice prefetto vicario, Sebastiano Cento, Reggente la prefettura di Venezia, unitamente al Comandante Provinciale, Col. Claudio Lun

Carabinieri : a Venezia si festeggia il 204mo anniversario della fondazione (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Un ulteriore riconoscimento è stato dato agli studenti dell’istituto ‘Guggenheim” per aver partecipato attivamente, con la realizzazione di un manifesto al progetto dell’Arma e di Soroptimist International contro la violenza sulla donne con la realizzazione ‘Una stanza tutta per s锝.Alla cerimonia hanno presenziato anche due rappresentanti della Polizia della ...

Carabinieri : a Venezia si festeggia il 204mo anniversario della fondazione (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Particolare risalto è stato dato: ai presidi dell’Arma (2 Tenenze e 38 Stazioni) presenti anche in piccoli centri e che rappresentano insostituibili presidi di sicurezza e la migliore espressione di prossimità dello Stato alla cittadinanza; al numero dei servizi con compiti di vigilanza preventiva svolti (37.696 servizi di pattuglia e perlustrazione); all’attività di contrasto alla criminalità, ...

Carabinieri : a Venezia si festeggia il 204mo anniversario della fondazione : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) – Stamattina a Venezia nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri si è tenuta la cerimonia del 204° anniversario della fondazione. Il vice prefetto vicario, Sebastiano Cento, Reggente la prefettura di Venezia, unitamente al Comandante Provinciale, Col. Claudio Lunardo, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia, sono passati in rassegna dello schieramento, costituito dalla ...

Carabinieri : a Venezia si festeggia il 204mo anniversario della fondazione : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) – Stamattina a Venezia nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri si è tenuta la cerimonia del 204° anniversario della fondazione. Il vice prefetto vicario, Sebastiano Cento, Reggente la prefettura di Venezia, unitamente al Comandante Provinciale, Col. Claudio Lunardo, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia, sono passati in rassegna dello schieramento, costituito dalla ...

Carabinieri : a Venezia si festeggia il 204mo anniversario della fondazione (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Un ulteriore riconoscimento è stato dato agli studenti dell’istituto ‘Guggenheim” per aver partecipato attivamente, con la realizzazione di un manifesto al progetto dell’Arma e di Soroptimist International contro la violenza sulla donne con la realizzazione ‘Una stanza tutta per s锝.Alla cerimonia hanno presenziato anche due rappresentanti della Polizia della ...

Carabinieri : a Venezia si festeggia il 204mo anniversario della fondazione (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Particolare risalto è stato dato: ai presidi dell’Arma (2 Tenenze e 38 Stazioni) presenti anche in piccoli centri e che rappresentano insostituibili presidi di sicurezza e la migliore espressione di prossimità dello Stato alla cittadinanza; al numero dei servizi con compiti di vigilanza preventiva svolti (37.696 servizi di pattuglia e perlustrazione); all’attività di contrasto alla criminalità, ...

L'Arma dei Carabinieri festeggia il suo 204° anniversario : Ricorre oggi 5 giugno il 204° anniversario della fondazione delL'Arma dei Carabinieri . Correva l'anno 1814 quando il Re Vittorio Emanuele I istituiva l'allora Corpo dei Carabinieri Reali. Il nome ...

Carabinieri : 204esimo anniversario Fondazione - cerimonie in tutta la Sicilia (2) : (AdnKronos) - Ad Agrigento, invece, la cerimonia si svolgerà nel Parco della Valle dei templi. Verrà schierato un reparto di formazione in armi, composto sia da Carabinieri in grande uniforme speciale, sia in uniforme di rappresentanza. Sarà, inoltre, presente una componente dei reparti speciali ope

Carabinieri : 204esimo anniversario Fondazione - cerimonie in tutta la Sicilia : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - cerimonie in tutta la Sicilia oggi in occasione del 204esimo anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Si comincia alle 10 a Messina nella caserma Bonsignore, sede dei Comandi interregionale Culqualber e provinciale. Il comandante interregionale, generale