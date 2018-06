I 10 migliori smartphone del 2018

I migliori Siti dove trovare Smartphone a Prezzi Scontati : I Migliori Siti Web dove trovare Smartphone a Prezzi Scontati al miglior prezzo di internet. dove comprare Smartphone Scontati da Siti web affidabili E’ sempre caccia al prezzo più basso ed internet offre potenti strumenti per trovare la migliore offerta in circolazione su tutti i prodotti e gli Smartphone sono la punta di diamante del […]

Estate - le migliori custodie subacquee per smartphone : Le custodie subacquee sono il gadget migliore per immergerti con il tuo smartphone in mare senza preoccuparti che quella sia l’ultima esperienza insieme. Anche se i top di gamma moderni sono waterproof, non significa che possano sopravvivere a lungo e in condizioni complicate sott’acqua. Per questo motivo è sempre meglio proteggerli con uno scafandro impermeabile. Abbiamo scelto otto modelli per questa Estate 2018 ormai ...

Le migliori app di dadi per smartphone : Il dado è tratto diceva un “certo” Giulio Cesare. Se pensate che l’origine dei dadi però si fermi agli antichi romani vi state sbagliando di grosso visto che bisogna tornare ancora più indietro nel tempo, a molti secoli precedenti e più precisamente in Asia dove ci sono loro tracce anche in antichi manoscritti in cui si raccontano di partite tra regnanti che si giocavano il proprio territorio con un solo ...

I migliori caricabatteria solari per smartphone e tablet : Non ha avuto neanche il tempo di essere presentata, che una versione modificata dell’iPhone X sta già facendo il giro del mondo. I motivi sono due: prima di tutto il prezzo e poi le funzioni. iPhone X Tesla, questo il nome, rilegge il portabandiera di Apple aggiungendo al telefono una scocca con dei pannelli solari integrati. Prodotta dalla russa Caviar, una specialista in prodotti tecnologici di lusso, il melafonino solare parte da ben ...

I migliori smartphone dual sim del 2018 : Quali sono i migliori smartphone dual sim acquistabili in questo momento? Un cellulare in grado di gestire contemporaneamente due utenze è ideale per chi ha ad esempio un numero privato e uno lavorativo, oppure per chi usa sim di diversi operatori (o paesi), e non vuole andare in giro con due telefoni. Ne abbiamo scelti otto tra i più recenti, miscelando modelli top di gamma con altri più abbordabili, per chi vuole un terminale non ...

Smartphone 500 euro : i migliori da comprare : I migliori Smartphone a meno di 500€ è una fascia di prezzo che soddisferà anche i più esigenti per un semplice motivo: troverete prodotti davvero interessanti e veri e propri top di gamma. E’ riduttivo infatti parlare di fascia media, qui ci avviciniamo sempre di più al top, riuscendo in alcuni casi pure ad eguagliarli. Se quindi cercate uno Smartphone valido, che resista nel tempo e con delle prestazioni di tutto rispetto, questo può ...

I migliori smartphone Top di gamma e potenti : I migliori smartphone del momento, i più potenti che ci siano, sono racchiusi in questa guida d’acquisto. Se non avete limiti di budget e cercate un dispositivo senza compromessi e che vi possa offrire il massimo sotto ogni punto di vista, allora siete capitati nel posto giusto. Possedere uno smartphone del genere significa avere design al top, fotocamera senza eguali, prestazioni scattanti e possibilmente un’autonomia molto ...

Smartphone 100 euro : i migliori da comprare : I consigli per acquistare Smartphone a massimo 100€ è ciò che molti utenti ci chiedono ogni giorno. Non è facile sceglierli, soprattutto in questo range, ma gli Smartphone cellulare riportati di seguito sono scegli con cura e rappresentano i migliori Smartphone 100€ del momento. Prima di lasciarvi alla nostra selezione, però, è bene avere una idea chiara di cosa può offrire un dispositivo del genere e cosa bisogna aspettarsi. Smartphone 100€: ...

Smartphone 300 euro : i migliori da comprare : Molte volte, quando dobbiamo acquistare un nuovo Smartphone, veniamo pervasi dall’indecisione. Il mercato, infatti, è ormai pieno di Smartphone per tutti i gusti e tutte le tasche. Tuttavia, acquistare un nuovo cellulare non è affatto semplice: molti sono i parametri da prendere in considerazione e non parliamo solo della scheda tecnica; il prezzo, infatti, è una componente che spesso può limitare i nostri acquisti. Per questo motivo ...

Smartphone a rate Vodafone in offerta fino al 20 maggio : i migliori Samsung Galaxy S9 e S8? : Alla ricerca di uno Smartphone a rate Vodafone? Per gli interessati, è bene sapere che proprio oggi 14 maggio l'operatore mobile ha avviato una campagna SMS con la quale invita tutti i suoi clienti a visitare uno store fisico a marchio del vettore per conoscere particolari condizioni agevolate con le quali acquistare un device. C'è tempo solo fino al 20 maggio per approfittarene ma di quali promozioni in particolare parliamo? L'SMS ricevuto ...

Le migliori app per scattare in formato Raw dallo smartphone : Se i professionisti preferiscono le reflex, gli utenti abituali puntano allo smartphone. Da anni la fotografia vive una dicotomia che sembra insanabile, che vede un unico mondo, quello dello scatto, diviso nettamente in due. Come abbiamo visto qualche giorno fa, in premi prestigiosi come il World Press Photo le care vecchie reflex fanno incetta di premi in barba alle mode e ai profeti che le vedono morte. Analizzando i dati Exif di 97 delle 129 ...

