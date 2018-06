Huawei Y5 | Y6 e Y7 | Tre nuovi smartphone per la fascia bassa del mercato

Il prossimo Vodafone Happy Friday potrebbe offrire Huawei P20 a un valido prezzo : Il prossimo Vodafone Happy Friday potrebbe offrire Huawei P20 a un prezzo decisamente interessante, sempre che non abbiate problemi a restare con l'operatore per 30 mesi: niente anticipo e 30 rate da 10,99 euro, per un totale di 329,70 euro. L'articolo Il prossimo Vodafone Happy Friday potrebbe offrire Huawei P20 a un valido prezzo proviene da TuttoAndroid.

Solo a luglio Oreo su Huawei P10 Lite? Nuova tempistica d’oltreoceano : Con l'inizio di giugno, l'aggiornamento Oreo su Huawei P10 Lite è in dirittura d'arrivo oppure no? Anche se da tempo si prefigura la distribuzione di Android 8.0 nel corrente mese, oggi dobbiamo registrare una Nuova tabella di marcia per il passaggio al firmware proveniente dall'estero. Quest'ultima, purtroppo, dilaterebbe ulteriormente i tempi di attesa. Riavvolgendo il nastro delle notizie ufficiose sul rool-out, qualche tempo fa abbiamo ...

Eventuale addio di Android da parte di Huawei e Honor : cosa potrebbe accadere? : Huawei e Honor potrebbero anche salutare Android, o almeno questa è la sensazione che trapela da un presunto screenshot che riporterebbe il nome del prossimo OS che andrà a muovere i fili dei prodotti del brand cinese: Kirin OS, dal battesimo del processore da cui già prendono le mosse la quasi globalità degli smartphone interessati. Si tratterebbe, volendo scendere più nel dettaglio, di un sistema operativo proprietario, sviluppato su base ...

Huawei potrebbe essere al lavoro su uno smartphone pieghevole da 8 pollici : Secondo un report pubblicato dalla testata coreana ET News, Huawei sarebbe al lavoro con BOE per la produzione di uno smartphone pieghevole da otto pollici. L'articolo Huawei potrebbe essere al lavoro su uno smartphone pieghevole da 8 pollici proviene da TuttoAndroid.

La tecnologia rivoluzionaria di Huawei potrebbe debuttare a giugno su uno smartphone Honor : Di recente si è parlato di come Huawei sia al lavoro su una tecnologia rivoluzionaria, che potrebbe avere un impatto sull'intera industria degli smartphone; ebbene adesso, per il tramite del suo CEO Richard Yu, Huawei ha anche comunicato che la suddetta tecnologia debutterà a giugno a bordo di uno smartphone Honor. L'articolo La tecnologia rivoluzionaria di Huawei potrebbe debuttare a giugno su uno smartphone Honor proviene da TuttoAndroid.

Almeno tre novità per Huawei P20 Lite con il primo vero aggiornamento software : Emergono oggi 19 maggio alcune novità piuttosto interessanti per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P20 Lite qui in Italia, considerando il fatto che lo smartphone ha iniziato a registrare da subito un discreto successo nel Vecchio Continente in seguito alla sua commercializzazione. Sto parlando di un aggiornamento che a conti fatti porta a bordo del dispositivo Android il primo vero aggiornamento degno di nota, pur ...

Almeno tre novità per Huawei P8 Lite 2017 con aggiornamento B204 in arrivo : Stanno per arrivare novità molto interessanti per tutti coloro che sono in possesso di un Huawei P8 Lite 2017. A differenza di quanto avvenuto negli ultimi giorni, non mi riferisco ad Android Oreo e alla beta che i 150 iscritti al programma stanno testando qui in Italia da un po' di tempo a questa parte (come riportato anche attraverso il nostro approfondimento), quanto al fatto che sul mercato si sta affacciando una patch del tutto nuova per ...

Huawei P20 Pro vs. Lumia 1020 : può esistere un confronto tra due prodotti tecnologici separati da oltre cinque anni di innovazioni incessanti? : Huawei P20 Pro confrontato al Lumia 1020 “highlander”! No, non sono impazzito: il paragone tra il Lumia 1020 e l’Huawei P20 Pro non è da me proposto, bensì dagli amici di neowin.com, i quali si chiedono se, a distanza di così tanti anni (un’era, se consideriamo il moto incessante dell’innovazione tecnologica), possa essere valido un simile confronto. Era il 2013, allorché il Lumia 1020 rappresentava un must, sotto diversi punti di vista; a ...

Lo sai come si fa lo screenshot con tre dita su Huawei P20 : Lo sapevi che per fare lo screenshot su Huawei P20 basta usare tre dita senza dover schiacciare contemporaneamente i tasti del telefono ? Oggi ti spieghiamo come fare con una semplice guida.

Buonissimo impatto su Huawei P8 Lite 2017 per l’aggiornamento Oreo Beta : tre spunti caldi : Dopo non poche titubanze, nel pomeriggio dell'8 maggio è stata avviata finalmente la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo in versione Beta per gli utenti italiani che si ritrovano con un Huawei P8 Lite 2017 e che, ovviamente, hanno deciso di aderire al programma Beta avviato dal produttore ad inizio mese. Perché parlavo di incertezze poco fa? Come riportato nella giornata di martedì, in modo tra coloro che avevano optato per questo ...

Verso Messaggi Android 3.2 : tre novità per Samsung - Huawei - ASUS ed Honor : Ci sono alcune novità estremamente interessanti che oggi 8 maggio dobbiamo assolutamente prendere in considerazione per quanto riguarda Messaggi Android. AttraVerso le anticipazioni trapelate con il teardown dell'APK, infatti, è possibile risalire ad alcune caratteristiche riguardanti l'aggiornamento dell'app alla versione 3.2, a testimonianza del fatto che Google sta facendo tutto il possibile per continuare a rendere attraente il servizio ...

Huawei Mate 20 ed un iPhone 2019 potrebbero avere la tripla fotocamera posteriore : Huawei Mate 20, previsto al lancio entro la fine dell'anno, ed un iPhone 2019 potrebbero essere dotati di tripla fotocamera posteriore. La caratteristica introdotta proprio da Huawei con il suo P20 Pro, ha riscosso un successo notevole e potrebbe presto dare vita ad un nuovo trend tra gli smartphone di fascia premium. L'articolo Huawei Mate 20 ed un iPhone 2019 potrebbero avere la tripla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Successo strepitoso Huawei P20 Pro : nessun paragone col P10 Plus : Che Huawei P20 Pro potesse fare faville era lecito aspettarselo, soprattutto per via della sua tripla fotocamera posteriore, praticamente unica nel suo genere. Tuttavia, finché carta non canta non è possibile prendere una posizione decisa ed inequivocabile: il dato è stato tratto da poco, e diffuso dalla stessa casa produttrice, che ha confermato che le vendite di Huawei P20 Pro stanno andando a gonfie vele, dopo aver superato di gran lunga ...

Huawei potrebbe lanciare un proprio OS per sostituire Android : Huawei avrebbe già da tempo iniziato a sviluppare un proprio sistema operativo da usare al posto di Android in caso di problemi con le autorità USA L'articolo Huawei potrebbe lanciare un proprio OS per sostituire Android proviene da TuttoAndroid.