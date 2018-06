Huawei Y | gli smartphone per la generazione Z

Facebook di nuovo nella bufera - Nyt : «Accessi dati degli utenti a società cinesi - c'è anche Huawei» : Non si placa la bufera su Facebook: dopo lo scandalo Datagate, il New York Times accusa il social network di Zuckerberg di aver siglato accordi per condivisione dei dati con almeno quattro...

Distribuzione e dettagli per Huawei P10 - P10 Plus e P10 Lite su sblocco col sorriso : Stanno arrivando moltissime segnalazioni da parte degli utenti in possesso di un Huawei P10 o P10 Plus, per quanto concerne l'arrivo sulla scena dell'aggiornamento B369, quello che oltre a contenere la patch per la sicurezza di maggio, consentirà una volta per tutte al pubblico di imbattersi in una funzione come lo sblocco col sorriso. Diffusa già sui top di gamma 2018, pare che il produttore asiatico si sia deciso a fare questo step anche con ...

Facebook di nuovo nella bufera - Nyt : 'Accessi dati degli utenti a società cinesi - c'è anche Huawei' : ...del New York Times sull'accesso dei dati a società cinesi fa seguito ai rumors sugli accordi di Facebook per la condivisione dei dati con alcuni dei maggiori produttori di dispositivi mobili al mondo,...

Miglior tablet Huawei : quale comprare : Smartphone e PC rappresentano due estremi per quanto riguarda i device facilmente trasportabili. Una buona via di mezzo, che non compromette la mobilità e che permette di avere tutto a portata di mano, è sicuramente il tablet. Huawei non si lascia sfuggire nessuna occasione e, entrata da diversi anni nel mercato mobile, irrompe anche in quello dei tablet con dispositivi all’altezza della concorrenza e delle necessità dei suoi utenti. Sono ...

Solo a luglio Oreo su Huawei P10 Lite? Nuova tempistica d’oltreoceano : Con l'inizio di giugno, l'aggiornamento Oreo su Huawei P10 Lite è in dirittura d'arrivo oppure no? Anche se da tempo si prefigura la distribuzione di Android 8.0 nel corrente mese, oggi dobbiamo registrare una Nuova tabella di marcia per il passaggio al firmware proveniente dall'estero. Quest'ultima, purtroppo, dilaterebbe ulteriormente i tempi di attesa. Riavvolgendo il nastro delle notizie ufficiose sul rool-out, qualche tempo fa abbiamo ...

Google sta tornando in Cina : Files Go arriva negli app store di Xiaomi e Huawei : Continua la marcia di riavviCinamento di Google alla Cina: se qualche giorno fa c'era stato il lancio ufficiale della piattaforma mobile di realtà aumentata, questa volta tocca a Files Go, ora disponibile per gli utenti in Cina tramite quattro app store locali, tra cui quelli di Xiaomi e Huawei. L'articolo Google sta tornando in Cina: Files Go arriva negli app store di Xiaomi e Huawei proviene da TuttoAndroid.

Huawei - un Q1 2018 da sogno : numeri record - pur col rammarico degli USA : I numeri sul primo quadrimestre 2018 dipingono una Huawei splendente come mai, a guardare la quota di mercato mondiale arrivata al livello più alto di sempre L'articolo Huawei, un Q1 2018 da sogno: numeri record, pur col rammarico degli USA proviene da TuttoAndroid.

Meglio tardi che mai su Huawei P8 Lite 2017 TIM aggiornamento B185 - i dettagli : Il Huawei P8 Lite 2017 TIM fa un concreto passo in avanti in queste ore in Italia. L'aggiornamento B185 è sbarcato sull'esemplare che proprio da tempo era a corto di update. Lo stesso firmware, come pure riportato, era stato preannunciato nel mese di aprile e anche se un po' in ritardo, fa la sua comparsa praticamente a fine maggio. Il rilascio è pensato per il modello etichettato come PRA-LX1, appunto la variante di Huawei P8 Lite TIM in ...

Un assaggio di Honor 10 per smartphone Huawei e gli altri Honor : download temi e requisiti : Uno degli smartphone del momento è senza ombra di dubbio il cosiddetto Honor 10. Giunto sul mercato italiano con un prezzo di listino abbastanza aggressivo per la variante più economica, il device ha fatto registrare subito qualche promozione (come avrete notato dal nostro approfondimento pubblicato su OptiMagazine nel corso del fine settimana), ma allo stesso tempo anche l'immediato sold out delle prime unità arrivate nel nostro Paese. Insomma, ...

Al Wired Next Fest si impara a usare i robot con gli smartphone Huawei : Utilizzare uno smartphone per interagire con un robot umanoide. Un’esperienza possibile all’interno del corner che Huawei allestirà in collaborazione con la startup genovese MadLab 2.0 all’interno dell’edizione 2018 del Wired Next Fest, in programma dal 25 al 27 maggio ai Giardini Indro Montanelli di Milano. Due gli androidi che saranno utilizzati, entrambi prodotti dalla giapponese Softbank. Il primo è Nao, che sarà impiegato ...

Presto vedremo un portafogli bitcoin preinstallato nei dispositivi Huawei : Da oggi tutti gli utenti di Huawei Technologies Co. avranno la possibilità di installare una nuova app per i loro device, ecco di cosa si tratta! L'articolo Presto vedremo un portafogli bitcoin preinstallato nei dispositivi Huawei proviene da TuttoAndroid.

Stangata Google a Samsung - ASUS - Huawei sugli aggiornamenti Android : cambia la musica : Si parla moltissimo in questi giorni della concreta possibilità che i principali produttori di smartphone Android, tra cui brand popolari come Samsung, ASUS, Huawei ed Honor, siano effettivamente in grado di rilasciare aggiornamenti mensili per i propri smartphone. Alcuni studi recenti approfonditi da parte di "terzi", infatti, hanno evidenziato che molti fanno di testa loro, muovendosi correttamente solo con determinati device, mentre altri ...

Recensione Huawei P20 Pro : Il Miglior Telefono In Commercio : Ecco la nostra Recensione e prova completa di Huawei P20 Pro. Abbiamo provato il nuovo smartphone Huawei P20 Pro: ecco la nostra Recensione completa Senza troppi giri di parole, è il Miglior Telefono che ci sia oggi in Commercio. Non è perfetto, ma ci arriva davvero molto vicino. Se un amico mi chiedesse quale Telefono […]

Huawei tra le aziende con migliore reputazione in Italia : L’azienda cinese ha infatti conquistato il 77esimo posto dei 150 in graduatoria, scalzando importanti brand per indice di gradimento.