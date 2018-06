Howard Schultz | da Starbucks alla Casa Bianca?

vanityfair

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Se Parigi vale una messa, per lasi lascia un caffè. Forse., l’amministratore delegato di, ha annunciato che lascerà la catena che ha creato trasformando un caffè di Seattle in una catena mondiale con 28mila sedi in 77 paesi, a breve anche l’Italia. Il New York Times racconta che, 64 anni, avrebbe comunicato la sua decisione all’interno dell’azienda già un anno fa e ipotizza che la scelta sia dovutavolontà di correre per la candidatura democraticapresidenza degli Stati Uniti nel 2020. Il suo nome è stato fatto più volte in questo ruolo e lui stesso ha espresso le sue posizioni contro il presidente Trump che ha definito l’anno scorso come «un presidente che crea caos episodico ogni giorno». Fino a lunedì però non aveva aperto la porta alle speculazioni. Ora invece parla del ruolo che potrà giocare nei prossimi anni per una ...