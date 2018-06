Honor annuncia GPU Turbo per rivoluzionare la grafica mobile

Primi problemi per Honor 10 e annunciato un nuovo aggiornamento il 4 giugno : Ci sono importanti novità in programma per Honor 10, uno degli smartphone Android più chiacchierati degli ultimi tempi tra i top di gamma. Giunto sul mercato da poche settimane e in grado di far parlare parecchio di sé grazie ad un prezzo di listino e a prime promozioni molto aggressive (come vi abbiamo riportato di recente sulle nostre pagine), se pensiamo che su Amazon siamo ormai stabilmente attorno ai 350 euro, il device si è guadagnato ...

Il non ancora annunciato Honor Play messo a listino da uno store cinese a 3299 Yuan : Honor ha in programma un evento per il prossimo 6 giugno, che avrà come protagonisti i nuovi Honor 9i e Honor Play e proprio quest'ultimo, pur non essendo stato ancora annunciato ufficialmente è stato già messo a listino da uno store cinese al prezzo di 3299 Yuan (circa 440 euro al cambio). L'articolo Il non ancora annunciato Honor Play messo a listino da uno store cinese a 3299 Yuan proviene da TuttoAndroid.