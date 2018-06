Higuain via dalla Juventus Calciomercato | Sky Sport | Nessuna novità sulla

Higuain via dalla Juventus / Calciomercato - il Pipita si sbilancia : "Mi piacerebbe giocare in Premier League" : Higuain via dalla Juventus, Calciomercato: il Pipita si sbilancia e sembra pronto a lasciare i bianconeri. Il calciatore ha sottolineato che gli piacerebbe giocare in Premier League e...(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:51:00 GMT)

Juventus - Nedved : 'Higuain via? Non siamo preoccupati...' : TORINO - Le voci su Higuain , le parole di Nedved . Il calciomercato è cominciato e i rumors dominano le pagine di carta e quelle del web. Il vice presidente della Juventus, parlando ai microfoni di ...

Juventus - rivoluzione in attacco : via Mandzukic e Higuain - dentro Morata e... - : ... eventualmente, rimpiazzare due calciatori di spessore come l'argentino ed il croato, ma la Vecchia Signora ha già un progetto: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, oltre allo spagnolo ...

In Spagna insistono : 'Cavani via dal Psg? C'è Higuain' : TORINO - Cavani va via? Nessun problema, c'è Gonzalo Higuain . A ipotizzare il disegno di mercato è il quotidiano catalano Sport che parla dell'interessamento del Psg per il Pipita in caso di addio del Matador, destinazione Atletico Madrid. La squadra di Simeone dovrebbe rimpiazzare Griezmann, in procinto di trasferirsi ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - la situazione Allegri e le strategie di calciomercato : via Higuain o Dybala? Dipende dal prossimo allenatore : calciomercato Juventus – La Juventus si è laureata campione d’Italia, nell’ultima giornata del campionato di Serie A pareggio della squadra bianconera contro la Roma, risultato che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di festeggiare il titolo con una giornata d’anticipo. Adesso è il momento di programmare il futuro e la prossima stagione, la prima situazione da chiarire sarà quella legata all’allenatore ...

Inter-Juventus - crocevia anche Mondiale : Higuain VS Icardi : Al momento per Jorge Sampaoli , che oggi è atteso a San Siro secondo la 'Gazzetta dello Sport', non sembra esserci storia, il 'Pipita' è in vantaggio su 'Maurito'. Ma questo prima del lungo digiuno ...

Higuain senior spara a zero : "Via dal Real perché non era simpatico a Perez" : Questa sera la sfida Gonzalo Higuain tornerà a sfidare il suo passato. La Juventus di Allegri, infatti, ospiterà il Real Madrid di Zinedine Zidane nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Il Pipita ha vestito la maglia blanca per ben sei anni e mezzo dal gennaio del 2007 a giugno del 2013 quando poi fu ceduto al Napoli. Il 30enne nato a Brest con il Real ha messo insieme la bellezza di 264 presenze condite da 121 reti in tutte le ...