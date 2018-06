Higuain | Alla Juve sto bene | ma mi piace la Premier

Higuain pensa alla Premier league : 'Mi piacerebbe giocare nel campionato inglese'. Gonzalo Higuain strizza l'occhio alla Premier league in una intervista concessa al canale sportivo americano Espn in cui ha parlato anche dei Mondiali ...

Bookmakers scatenati attorno al caso Higuain : la quota “favorita”? Resta alla Juventus : Higuain potrebbe lasciare la Juventus solo a fronte di un’offerta folle che potrebbe pervenire dalla Premier League, il Chelsea è sulle sue tracce Qualcuno dice che andrà al Milan, che cerca un centravanti di peso. Qualcun altro invece non esclude che possa finire all’Inter, in un possibile scambio tutto argentino con Mauro Icardi. Si accettano scommesse sul futuro di Gonzalo Higuain destinato, si dice, a lasciare la Juve per via del ...

Moratti : 'Icardi? Se parte è meglio darlo alla Juve per Higuain' Video : Molti tifosi dell'Inter potrebbero non trovarsi d'accordo con questo punto di vista, ma se ad esprimerlo è 'Il Presidente', è comunque un parere autorevole. Ed ha la sua logica, senza contare che Massimo Moratti è, prima di tutto, un uomo nelle cui vene scorre sangue nerazzurro. Dunque ciò che l'ex numero uno della Beneamata ha affermato nel corso di un'intervista concessa in esclusiva a FcInternews.it in merito al nuovo 'tormentone Icardi' è ...

Milan - idea Higuain : nuovo affare alla Bonucci. Di mezzo anche Bonaventura : Milan, idea Higuain- Il Milan pensa al futuro e starebbe osservando molto attentamente la possibilità di mettere le mani su Gonzalo Higuain. Un affare sulla falsariga dell’operazione alla Bonucci-De Sciglio. A spiegarlo sono i colleghi di “Oracolo Rossonero”. L’affare Ecco quanto riportato: “ La società rossonera così si è presa del tempo per riflettere per l’affare […] L'articolo Milan, idea Higuain: nuovo ...

Moratti su scambio Icardi-Higuain : "Spero che Icardi rimanga all'Inter Altrimenti - meglio darlo alla Juve" : La possibile trattativa tra Juventus e Inter , che porterebbe Icardi alla Juventus e Higuain più una cifra che si aggira sui 50 milioni, sta infiammando il calciomercato e gli animi dei tifosi. Sull'...

Icardi alla Juve? Al posto di Higuain arriverebbe un altro bomber Video : Molto probabilmente, il futuro di Gonzalo Higuain sara' lontano da Torino. Dopo due anni di vittorie in serie, l'attaccante argentino sarebbe finito sul mercato. Su di lui ci sarebbe il forte interesse di alcuni tra i migliori club del Vecchio Continente, soprattutto Psg e Chelsea, con il club britannico che sarebbe ad un passo dall'ingaggiare un nuovo allenatore. Gonzalo Higuain potrebbe davvero lasciare la Juve Ad incidere sull'eventuale ...

Gonzalo Higuain - ipotesi clamorosa : chi lo vuole scippare alla Juventus : Maurizio Sarri ha le valigie pronte e aspetta solo l'accordo definitivo tra Aurelio De Laurentis e Roman Abramovich e nel frattempo pensa già a portare in Inghilterra uno dei giocatori di punta dei ...

Scudetto alla Juventus : frecciata al Napoli dal fratello di Higuain : ROMA - Tra i più felici per il trionfo della Juventus da scapito del Napoli di Sarri c'è Nicola Higuain, fratello-agente di Gonzalo , festeggia il 7° Scudetto bianconero con un messaggio polemico su ...

Juventus - Higuain/ “Data una mazzata al campionato - me la sentivo la palla del 3-2…” : Juventus, Higuain torna a parlare dell’Inter: “Data una mazzata al campionato, me la sentivo la palla del 3-2…”. Di nuovo allo scoperto il centravanti argentino in forza ai bianconeri(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:34:00 GMT)