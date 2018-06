HBO | il trailer di Sharp Objects con Amy Adams e Zendaya protagonista del pilot Euphoria

blogo

(Di mercoledì 6 giugno 2018) HBO ha rilasciato ildi, la nuova miniserie estiva con cui spera di replicare il successo di Big Little Lies, avendola anche affidata allo stesso regista Jean-Marc Vallée.Composta da 8 episodi,vede Amynel ruolo di Camille una giornalista di cronaca che dopo un periodo in un ospedale psichiatrico, torna a Wind Gap, sua città natale, per indagare sugli omicidi di due ragazzine. Qui, anche a causa del suo complicato rapporto con la madre Adora (Patricia Clarkson) e di una città carica di segreti, Camille si ritroverà costretta a fronteggiare i propri demoni interiori, finendo per immedesimarsi troppo con le ragazzine, ritrovandosi in una situazione pericolosa.prosegui la letturaHBO, ildicon Amydelpubblicato su TVBlog.it 06 giugno 2018 11:43.