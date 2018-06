Hawaii | la lava del vulcano ha distrutto centinaia di case

Hawaii : rarissimo tornado vulcanico si forma sulla lava del Kilauea : Avete mai visto un tornado vulcanico ? Questo rarissimo evento è stato catturato nella suddivisione di Leilani Estates, sulla Grande Isola delle Hawaii , mentre la fessura numero 8 del vulcano Kilauea emetteva roccia fusa nell’aria, distruggendo case e vegetazione. Ma come si forma un tornado vulcanico ? È lo stesso processo che forma i cosiddetti “firenado” (letteralmente tornado di fuoco) solo che, al posto di un incendio, a creare le condizioni ...

Hawaii - a pochi passi dalla lava : ecco cosa si prova a documentare le eruzioni del vulcano Kilauea : Occuparsi di un argomento come il disastro delle eruzioni del vulcano Kilauea sulla Grande Isola delle Hawaii non è una cosa che capita tutti i giorni. E nessuno lo sa meglio degli inviati che stanno contribuendo a fornire i dettagli di questa storia incredibile che ormai va avanti dal 3 maggio scorso. Una storia di devastazione e creazione allo stesso tempo. ecco cosa hanno provato nell’angolo sudorientale della Grande Isola, quando si sono ...