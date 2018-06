Guatemala come Pompei : centinaia di dispersi : Guatemala City, 6 giu. (AdnKronos/Dpa) – Sono quasi 200 le persone ancora dichiarate disperse a seguito dell’eruzione del Volcan de Fuego domenica scorsa in Guatemala. Lo rendono noto le autorità dello Paese centroamericano che ieri avevano riportato un bilancio di 70 morti confermati. “Abbiamo anche un numero dei dispersi, sono 192. Conosciamo i loro nomi, la loro età ed il loro villaggio di provenienza”, ha dichiarato ...

Eruzione vulcano Guatemala - la testimonianza di un missionario : “Famiglie soffocate come a Pompei” : “La cosa straziante è vedere queste famiglie povere che hanno perso tutto. E alcune di queste hanno perso anche diversi parenti. I soccorritori, dove sono riusciti ad arrivare, hanno incontrato intere famiglie soffocate con i bambini piccoli abbracciati, proprio come e’ avvenuto a Pompei”. Lo ha detto il missionario diocesano in Guatemala, don Angelo Esposito, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, ...

Guatemala come Pompei : intere città sepolte dalla cenere : Sale a 69 il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime dell'eruzione del vulcano del Fuego, avvenuta domenica in Guatemala. I soldati e i vigili del fuoco stanno lavorando instancabilmente, per rintracciare i dispersi, che al momento del disastro si trovavano nei villaggi sul fianco della montagna.I feriti, per ora, risulterebbero 46, mentre più di un milione e 700 mila persone, che vivono nella regione, sono rimaste in vario modo coinvolte ...

Guatemala - oltre 60 morti per l’eruzione del Volcan de Fuego : “Interi villaggi seppelliti dalla cenere come a Pompei” – FOTO : La nube di gas, lapilli, blocchi di rocce e cenere a temperature superiori a 700 gradi sprigionatesi dal Volcan de Fuego ha trasformato il Guatemala in una nuova Pompei. Sono almeno 69 i morti, stando all’ultimo aggiornamento delle autorità, causati dall’eruzione: per oltre 50 di loro si procederà all’identificazione tramite dna, perché la lava ha sfigurato le vittime. Le immagini raccontano la distruzione attorno ...

Nella giornata di ieri, 3 giugno, una breve ma violenta eruzione esplosiva ha interessato il Volcan de Fuego (Vulcano di fuoco) a sud-ovest della capitale Città del Guatemala, causando la morte di almeno 25 persone (il bilancio è salito a 31 nelle ultime ore, ndr.), numerosi feriti e danni agli abitati. Lo riferisce in una nota l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, precisando che l'eruzione è iniziata poco prima delle ...

