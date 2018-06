Grande Fratello Vip | i primi nomi dei concorrenti | Nina Moric | Giovanni Ciacci e Silvia

Primi nomi per il Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte e Claudio Sona - RUMORS Video : Ritorniamo a parlare di televisione e Gossip e lo facciamo occupandoci di alcune anticipazioni che sono state rese note sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il prossimo autunno infatti vedra' alla luce la terza edizione del reality condotto da Ilary Blasi e nonostante manchino diversi mesi alla sua data d'inizio spuntano gia' fuori i Primi nomi di chi potrebbe entrare a far parte del suo cast. Ma vediamo insieme di chi stiamo parlando, ...

ALBERTO MEZZETTI - VINCITORE Grande Fratello 2018 / Video : "Gli sponsor ritirati? Una scelta che condivido!" : ALBERTO MEZZETTI è il VINCITORE del GRANDE FRATELLO 2018. Presto ci sarà la cena con Barbara D'Urso che ha svelato un'inaspettato retroscena. Festa finale per il Tarzan di Viterbo, Video.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:01:00 GMT)

Alberto Mezzetti vince il Grande Fratello - ma il bacio con Veronica Satti fa discutere : «Lei ha una compagna» : Alberto Mezzetti ha trionfato nell'edizione numero 15 del Grande Fratello, ma il "Tarzan" di Viterbo - oltre ad aver messo tutti d'accordo - ha anche conquistato il cuore delle sue...

Grande Fratello - finale live : Vince Alberto Mezzetti - Alessia seconda classificata. Matteo terzo classificato. Lucia - Simone e Veronica eliminati. Gina Lollobrigida super ospite : Alberto Mezzetti è il vincitore del Grande Fratello 15. Il Tarzan di Viterbo batte Alessia Prete al foto finish e si aggiudica il montepremi da 100 mila euro. Su leggo.it il live della...

“Ma dai!”. Incredibile Barbara D’Urso : dove la vedremo. Archiviato il Grande Fratello - ecco l’annuncio clamoroso. I fan non stanno nella pelle : Il Grande Fratello se l’è già lasciato alle spalle (con la vittoria del viterbese Alberto Mezzetti) insieme alle mille polemiche di questa ultima edizione (che comunque ha registrato numeri pazzeschi). Barbara D’Urso è concentratissima sulle sue prossime avventure professionali e torna a stupire tutti con una novità Incredibile. Dal Grande schermo dei talk show pronta a compiere un passo indietro nel passato. La conduttrice ...

Grande Fratello VIP 2018 concorrenti - tutti i partecipanti del cast della nuova edizione : Una valanga di nuovi nomi, possibili concorrenti, per il Grande Fratello VIP 2018! I partecipanti verranno scelti in queste settimane, magari così la squadra di autori e produttori potrà godersi qualche giorno di vacanza prima di ricominciare con la terza edizione VIP, a settembre. Si è appena conclusa, invece, la versione classica del reality show, anche se la mano di Barbara d'Urso si è sentita parecchio e quindi ci viene poco da parlare di ...

Grande Fratello 2019 concorrenti e cast completo : tutti i nomi della nuova edizione : Con Barbara d'Urso si parla già di concorrenti e cast completo del Grande Fratello 2019! Durante la puntata di ieri di Domenica Live, infatti, la conduttrice ha fatto riferimento alla prossima edizione del reality show, nella versione classica ma comunque semi VIP, e con questo ha lasciato chiaramente intendere che tornerà come conduttrice anche nel 2019: Mediaset rinnoverà il suo GF? La fuga degli sponsor, le denunce e gli ascolti in calo non ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 6 giugno : le coppie del Grande Fratello ospiti in studio : Le coppie del Grande Fratello 2018, le nuove esclusive di cronaca e politica, Pomeriggio 5 si prepara a chiudere un'edizione da record ma cosa vedremo oggi?(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:40:00 GMT)

Grande Fratello - Alberto Tarzan : 'Ho partecipato per saldare i debiti - e ora...'. L'impensabile 'salto' in tv : Ha partecipato al Grande Fratello per 'saldare i debiti'. E ora il vincitore Alberto Mezzetti , il Tarzan di Viterbo , guarda già avanti sognando una carriera ben remunerata nel mondo dello spettacolo.

Grande Fratello 2018 - Baye Dame Dia : "Ho dato la mia vita al GF e loro mi hanno ripagato con un mucchio di coriandoli" : L'ex gieffino torna a parlare della sua esperienza nella casa di Cinecittà e lancia una frecciata al programma.

Primi nomi per il Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte e Claudio Sona - RUMORS : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di alcune anticipazioni che sono state rese note sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il prossimo autunno infatti vedrà alla luce la terza edizione del reality condotto da Ilary Blasi e nonostante manchino diversi mesi alla sua data d'inizio spuntano già fuori i Primi nomi di chi potrebbe entrare a far parte del suo cast. Ma vediamo insieme di chi stiamo parlando, ...

Grande Fratello 2018 - la prima intervista di Alberto Mezzetti : "Baye aggressivo - Aida egocentrica - Angelo eccessivo" : Il vincitore del reality spara a zero sugli ex inquilini e confessa i suoi sogni futuri: "Mi piacerebbe diventare un attore"

Grande Fratello Vip 3 : Da Francesco Monte a Silvia Provvedi tutti i papabili concorrenti - : La modella croata, che in passato si era proclamata contraria al mondo dei reality, qualche settimana fa è entrata nella Casa per confrontarsi con il suo ex Luigi Favoloso e successivamente è stata ...