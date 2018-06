Grande Fratello 2018 Novità dopo la finale | il gesto di Aida Nizar e la crisi di Baye

Vincitore Grande Fratello 2018 : l'importo in denaro del premio finale Video : Stasera si conoscera' il nome del Vincitore del Grande Fratello 2018, in occasione della finale di oggi 4 giugno. A re l'importo del montepremi in denaro destinata a chi si aggiudichera' il primo posto. A contendersi il ricco premio sono rimasti in sei concorrenti: Alessia, Matteo, Lucia, Simone Veronica e Alberto. Quest'ultimi due sono in nomination e soltanto uno di loro partecipera' come quinto finalista all'ultima puntata [Video], per la ...