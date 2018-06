Grande Fratello 15 | Alberto Mezzetti | Gli sponsor ritirati? Condivido la loro

Grande Fratello - termina una delle edizioni più controverse del reality : La quindicesima edizione del Grande Fratello è giunta al termine. Con la puntata di lunedì scorso si è concluso un percorso rivelatosi più breve del previsto ma non per questo privo di eventi inaspettati e colpi di scena, anzi! L'edizione di quest'anno è stata quella che più di tutte ha suscitato scalpore e scandali sia dentro che, soprattutto, fuori dalla casa. Sono stati in molti a definire il programma squallido e a confermare la ...

BAYE DAME / "Dopo il Grande Fratello sono rimasto senza lavoro e senza soldi" : L'esperienza di BAYE DAME al Grande Fratello 2018 è stata ben diversa dalle aspettative: dopo l'espulsione, il concorrente affronta ora gravi problemi economici.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 09:19:00 GMT)

Grande Fratello : Luigi Favoloso fa pace con Stefania Pezzopane : Luigi Favoloso chiede scusa a Stefania Pezzopane dopo il Grande Fratello? È arrivata la pace tra Luigi Favoloso e Stefania Pezzopane. A sancire la tregua è stato proprio l’ex compagno di Nina Moric che su Instagram ha pubblicato una foto (visibile in fondo all’articolo) in compagnia proprio della senatrice. A commento dello scatto queste parole: “E allora abbiamo chiarito proprio tutto”. Nella foto oltre a Favoloso e ...

ALBERTO MEZZETTI - VINCITORE Grande Fratello 2018 / Video - festeggiamenti per la vittoria con tutti i gieffini : ALBERTO MEZZETTI è il VINCITORE del GRANDE FRATELLO 2018. Presto ci sarà la cena con Barbara D'Urso che ha svelato un'inaspettato retroscena. Festa finale per il Tarzan di Viterbo, Video.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 08:35:00 GMT)

La fidanzata di Fabrizio Corona in lizza per il Grande Fratello VIP 3 (RUMORS) Video : Terminata la quindicesima edizione del Grande Fratello, a Mediaset starebbero gia' lavorando per mettere su il cast della versione VIP che tornera' in onda a settembre 2018. Tra i personaggi famosi che potrebbero entrare a far parte del cast del reality condotto da Ilary Blasi, spicca Silvia Provvedi; i siti di Gossip, infatti, sostengono che la fidanzata di Fabrizio Corona sarebbe nella ''lista dei desideri'' degli addetti ai lavori sia per il ...

Grande Fratello 2018 / Novità dopo la finale : il gesto di Aida Nizar e la crisi di Baye Dame : Grande Fratello 2018, cos'è accaduto ai concorrenti dopo la finale? Dal gesto di Aida verso i compagni alle confessioni shock di Baye Dame(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 07:00:00 GMT)

Alberto Mezzetti - vincitore Grande Fratello 2018 / Barbara D'Urso conferma la cena e svela un retroscena... : Alberto Mezzetti è il vincitore del Grande Fratello 2018. Presto ci sarà la cena con Barbara D'Urso e proprio la conduttrice ha svelato un'inaspettato retroscena(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 06:53:00 GMT)

Vincitore Grande Fratello 2018 : l'importo in denaro del premio finale Video : Stasera si conoscera' il nome del Vincitore del Grande Fratello 2018, in occasione della finale di oggi 4 giugno. A re l'importo del montepremi in denaro destinata a chi si aggiudichera' il primo posto. A contendersi il ricco premio sono rimasti in sei concorrenti: Alessia, Matteo, Lucia, Simone Veronica e Alberto. Quest'ultimi due sono in nomination e soltanto uno di loro partecipera' come quinto finalista all'ultima puntata [Video], per la ...

Baye Dame dopo il Grande Fratello : “Sono senza lavoro e senza soldi” : Grande Fratello: Baye Dame parla del suo lavoro e della vita dopo il reality show La vita di Baye Dame è completamente cambiata dopo la partecipazione al Grande Fratello. E soprattutto dopo lo scontro con Aida Nizar, per il quale ha ricevuto la squalifica. Oggi il giovane è senza lavoro e senza soldi, come fatto […] L'articolo Baye Dame dopo il Grande Fratello: “Sono senza lavoro e senza soldi” proviene da Gossip e Tv.

Baye Dame si sfoga contro il Grande Fratello : “Sono rovinato!” : Grande Fratello 15: Baye Dame si scaglia contro la produzione Baye Dame si è sfogato contro il Grande Fratello in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv in cui ha parlato della sua nuova situazione lavorativa. Il concorrente squalificato del programma condotto da Barbara d’Urso ha infatti precisato che attualmente ha perso il lavoro anche se, ha aggiunto, si era dimesso già da prima di entrare nella Casa più spiata ...

Grande Fratello 2019 si farà? (video) : Non sono passate neanche 24 ore dai saluti finali che hanno messo la parola fine alla quindicesima edizione del Grande Fratello che già si mette mano all'ipotesi della sedicesima per l'anno 2019. Il rumor parte da un video pubblicato da Barbara d'Urso. La conduttrice che, dopo 14 anni, ha potuto riprendere le redini del reality show nella sua versione classica ha mostrato sul suo profilo di Instagram Stories lo smontaggio della scenografia ...

Grande Fratello Vip 2018 cast : Aida Nizar ha rifiutato la proposta : Grande Fratello Vip: la spagnola Aida Nizar rifiuta Aida Nizar è stata una delle concorrenti più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. Un vero e proprio fenomeno che ha aperto tantissime discussioni. La spagnola da una parte del pubblico viene criticata mentre dall’altra viene amata per la sua positività. Proprio per […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018 cast: Aida Nizar ha ...

Alberto Mezzetti : ecco cosa farà con i 100 mila euro vinti al Grande Fratello : cosa farà Alberto Mezzetti con i soldi vinti al Grande Fratello 15 Alberto Mezzetti ha vinto il Grande Fratello 15. Il Tarzan di Viterbo non ha ottenuto solo un riconoscimento importante ma pure un un bel montepremi, ben cento mila euro. In realtà la vincita è stata dimezzata rispetto al passato, basti pensare che Federica […] L'articolo Alberto Mezzetti: ecco cosa farà con i 100 mila euro vinti al Grande Fratello proviene da Gossip e Tv.

Aida Nizar lascia la chat di whatsapp del Grande Fratello durante la finale - concorrenti increduli : Aida Nizar è nel bene e nel male il vero personaggio della quindicesima edizione del Grande Fratello targato Barbara D'Urso . durante la finale di lunedì sera che ha visto trionfare Alberto Mezzetti , ...