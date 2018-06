Gpl continua a salire : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Nuovi aumenti sul Gpl sulla rete carburanti nazionale. Dopo l’intervento in salita di lunedì, Tamoil ritocca infatti nuovamente al rialzo il prezzo raccomandato del prodotto, stavolta di 1 centesimo, e anche Q8 mette a segno un analogo movimento all’insù (+1 cent). Intanto, le quotazioni della benzina e del diesel in Mediterraneo mostrano per il quarto giorno di fila un timido segno negativo.Sul ...