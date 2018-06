Governo | Sgarbi show alla Camera | “Dove c’è il disordine io prospero Voterò la fiducia

Governo Conte - il sì di Sgarbi 'Penso malissimo di Di Maio. Ma Salvini realizzerà il programma di centrodestra' : ROMA - Oplà! Vittorio Sgarbi , Forza Italia, voterà la fiducia al Governo Conte. Intorno alle 13 il critico si è alzato per andare a salutare il premier al banco dell'esecutivo. La scena non è passata ...

Governo - Sgarbi : “Accordo Lega-M5s è una cagata senza senso”. Poi il giudizio senza appello su Di Maio : “Ho vissuto giornate di profonda irritazione con il gruppo di Forza Italia. Io gli ho detto che la riabilitazione è automatica, se non è intervenuto un crimine grave, ed era automatica. Ma i peggiori sono quelli di Forza Italia che gli hanno fatto credere che non gli arrivasse. Certo che arrivi adesso è una beffa del destino per la macchina indietro rispetto a quello che ha fatto fare a Salvini e Di Maio. L’accordo tra Di Maio e ...

Vittorio Sgarbi : 'Che Fico il Governo dei perdenti Pd-M5s - le poltrone della Boschi e della Madia...' : 'Che Fico un governo dei perdenti'. Vittorio Sgarbi , sul Giornale , guarda il bicchiere mezzo pieno in caso di governo M5s-Pd e elenca i vantaggi di un tale esecutivo horror: 'Il primo sarebbe ...

Governo : Sgarbi - Berlusconi chieda ritorno al voto e si candidi : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “Berlusconi deve dichiararsi indisponibile per qualunque Governo, con qualunque alleanza, non avendo la maggioranza con la coalizione di cui fa parte. Pretendendo il rispetto degli elettori e il ritorno al voto, e candidandosi in prima persona. Non può accettare di allearsi con la sinistra, dopo l’esperienza fallita del Nazareno, e tanto meno con M5S, suoi antagonisti naturali. Deve combattere per ...

Sicilia : Sgarbi - Quando centrodestra è in odor di Governo iniziano inchieste : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - L'arresto dell'ex deputato di Noi con Salvini Caputo per voto di scambio ma, soprattutto, la richiesta di utilizzo delle intercettazioni per il deputato leghista Alessandro Pagano "mi fa pensare che Quando il centrodestra è in odore di governo, comincia un'inchiesta". L

Governo : Sgarbi - Di Maio è già fritto : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - "Di Maio continua a dire 'O io o nessuno', ma alla fine cadrà proprio su questo e farà saltare tutto. Uno che dice così, è già fritto...". Così, Vittorio Sgarbi all'Adnkronos parlando del leader del M5S Luigi Di Maio in vista delle consultazioni al Quirinale. "E' arriva

